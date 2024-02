Nella tradizione culturale del nostro Paese la tradizione delle scommesse è fortemente radicata, sin dai tempi più antichi e attualmente questa attività vanta un giro d’affari di miliardi di euro all’anno. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in Italia ci sono oltre 400mila slot machine e decine di siti web che offrono slot con bonus di benvenuto e giochi da casinò online. E se per la maggior parte dei fan del betting, il gioco rimane un passatempo innocuo, per altri può trasformarsi in una vera e propria dipendenza. L’azzardo patologico è infatti riconosciuto come una malattia mentale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e si stima che in Italia ne soffrano circa 1 milione di persone. Chi ne è affetto continua a scommettere nonostante le conseguenze negative sulla propria vita, come debiti, isolamento e problemi familiari e lavorativi. In questo articolo ci occuperemo di gioco responsabile: 5 segnali di allarme da non ignorare.

1. Aumento della frequenza e della somma giocata

Il primo segnale a cui prestare attenzione è la frequenza con cui si gioca e la quantità di denaro speso. Se aumentano nel tempo, potrebbe essere un indizio essenziale per individuare una problematica. Chi soffre di dipendenza tende infatti a giocare sempre più spesso e a puntare somme sempre più alte, nel tentativo di recuperare le perdite o di riprovare l’eccitazione della vincita. Scommettere alle slot machine Italia più del solito e rischiare somme di denaro più alte, sono campanelli d’allarme che indicano la necessità di riprendere il controllo.

2. Mentire su quanto si scommette

Un altro segnale di allarme è nascondere o mentire sul proprio coinvolgimento con il gambling patologico. Chi ha sviluppato un rapporto problematico tende infatti a minimizzare, tenere nascosta o negare completamente l’entità del tempo e del denaro spesi. Questo perché sa bene che il proprio comportamento è eccessivo e teme il giudizio e le preoccupazioni di amici e familiari. Se ci si ritrova a dover mentire sulle proprie abitudini di gaming online, è il momento di fermarsi ed ammettere a sé stessi che qualcosa non va.

3. Chiedere soldi in prestito per giocare

Una conseguenza tipica di una deriva patologica del betting è il bisogno di reperire continuamente nuovo denaro da puntare. Chi soffre di gambling problematico finisce con l’esaurire rapidamente le proprie risorse economiche. Se per continuare a giocare ci si ritrova a dover chiedere prestiti ad amici, familiari o finanziarie, è chiaro che la situazione è fuori controllo. Un comportamento simile porta infatti a conseguenze disastrose sul lungo periodo, accumulando debiti insostenibili.

4. Irritabilità e nervosismo

La dipendenza dal gaming con soldi veri produce inevitabilmente alterazioni dell’umore: chi ne è affetto diventa facilmente irritabile, ansioso e depresso. Questo perché lo stato d’animo è condizionato dall’ossessione per il betting e dai sensi di colpa per le somme perse. Se ci si accorge di essere nervosi, tesi e irritabili senza motivo e che questi stati d’animo sono collegati all’attività di scommessa, è il caso di porsi delle domande. Un professionista può aiutare a capire meglio la relazione tra gioco d’azzardo ed i vissuti personali.

5. Problemi personali e sociali

L’azzardo patologico porta inevitabilmente a ripercussioni negative sia sulla vita personale che sociale. Tra i campanelli d’allarme più evidenti ci sono problemi e conflitti familiari, isolamento dagli amici, calo del rendimento scolastico o lavorativo. Se il gaming con soldi veri, porta a trascurare i propri cari, i passatempi e gli impegni quotidiani, o peggio ancora a mentire, questo è il segno che si è ormai perso il controllo. Non bisogna vergognarsi di ammettere di avere un problema: chiedere aiuto è il primo passo per uscirne.

Considerazioni essenziali sul gioco responsabile

Poche attività riescono a dare la stessa “piacevolezza” delle scommesse, che però possono rapidamente trasformarsi in una problematica di dipendenza. E trattando il gioco responsabile bisogna fare attenzione, ai 5 segnali di allarme conosciuti da non ignorare, abbiamo compreso l’importanza di imparare a riconoscere e a correggere gli aspetti da modificare per tempo, al fine di evitare complicazioni. Se si percepisce che il proprio comportamento sta diventando compulsivo, non bisogna aver paura di ammetterlo e chiedere aiuto.