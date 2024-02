Formula 1: al via i test precampionato in Bahrein

Il tempo delle presentazioni delle monoposto è finito, il tempo di restare a guardare video vecchi anche. L’adrenalina della Formula 1 sta per riaccendersi e lo farà da mercoledi 21 febbraio. Il Bahrein sarà teatro della tre giorni di test, che ci daranno le prime indicazioni sulla stagione di Formula 1. Tutti giocheranno ancora per un po’ a nascondino, ma è ovvio che tanto sarà scoperto. Le foto coperte da Photoshop per nascondere il fondo, ad esempio, saranno solo un ricordo, dato che tutto sarà svelato in pista. L’attività quindi sta per riprendere, con tutti e 20 i piloti pronti a capire al meglio la monoposto, perché poi il 2 marzo, sempre sullo stesso tracciato, ci sarà l’inizio effettivo della stagione agonistica.

I test sono rari, bisogna capitalizzare

In questa unica tornata di test le squadre avranno a disposizione 24 ore di tempo in pista. Una vera maratona spalmata su tre giornate che vedrà i due piloti di ciascun team alternarsi in pista. Quindi, a conti fatti, ciascuno disporrà di 12 ore per capire la nuova macchina e cominciare la messa a punto. Mezza giornata a pilota, poco troppo poco, ma ormai la Formula 1 ha virato su una riduzione sempre più massiccia dei test. Questa soluzione non piace alle scuderie che tuttavia, per forza di cose, devono adattarsi alle regole e provare a capire se la loro nuova vettura è davvero performante e i risultati di galleria del vento e simulatore sono confermati.

Il feeling deve nascere subito, così che per l’inizio della stagione ci sia già una nota positiva e non si parta già rincorrendo. I filming day hanno mostrato qualcosa, hanno fatto capire ai piloti le vetture, ma sono questi i test che ci faranno capire davvero quanto il lavoro in fabbrica sia stato performante. Lo sviluppo che poi andrà avanti nel corso della stagione avrà come trampolino solo i fine settimana di gara. L’era dei test illimitati è finita da un po’, come detto, e la Formula 1 che punta al risparmio non tornerà ad una soluzione di quel genere. Un risparmio abbastanza forzato, vista la mole degli investimenti: Mercedes, per esempio, ha duemila addetti impegnati nel progetto. Un giorno di test in più o meno non sposta sicuramente…

La RB20 sotto i riflettori

Le dieci monoposto da domani non avranno più segreti ed una sarà la più osservata di tutte. La nuova RB20 è un salto in avanti rispetto alla precedente versione, per cui è scontato che avrà addosso gli occhi di tutti. La Red Bull ha spiazzato tutti, andando a riprendere anche alcune soluzioni utilizzate dalle altre case che la inseguono. Il lavoro di Adrian Newey è già stato approvato dai piloti; quindi, sembra che il genio britannico abbia capito come far funzionare al meglio le soluzioni altrui sui suoi capolavori. Occhi anche per gli altri certo, con i tifosi delle altre squadre che sperano che i commenti degli esperti siano positivi.

La SF-24 nasce con un lavoro di quasi 10 mesi e sarà la prima sotto la guida completa di Frederic Vasseur. Il team principal della Ferrari non può più sbagliare, in questo 2024 non avrà più paragoni con il suo predecessore Mattia Binotto. La Mercedes dopo questi due anni fallimentari vuole tornare davvero a dominare la scena in Formula 1. La W15 deve ridare hype alla scuderia e vuole farlo con le nuove soluzioni portate per la stagione. Attesa anche per le altre, con la MCL38 che come abbiamo detto, dovrà nascere subito perfetta. Andrea Stella alla guida dalla McLaren dallo scorso anno, ha le stesse attese che ha lo svizzero in Ferrari, quindi anche per lui le scuse saranno poche in caso di annata fallimentare.

La Formula 1 mostrerà i test in Bahrein su tutte le piattaforme

Le tre giornate di test che ci saranno da domani a venerdì saranno interamente coperte da diretta video. La Formula 1 mostrerà l’attività in pista in maniera gratuita sui suoi canali: YouTube e TikTok. I test si potranno vedere anche SKY e Now TV, ma copriranno solo il lavoro mattutino. Il circuito di Sakhir ci terrà compagnia dalle 08:00 alle 17:00. Nove ore di lavoro giornaliero, di cui una di pausa pranzo. I motori si stanno per accendere e resteranno accessi sulla pista del Bahrein, visto che la settimana prossima scatterà anche il mondiale. Quest’anno ci sarà una grande novità, dato che si correrà al sabato per rispettare la tradizione (anche religiosa) di quel Paese. Il tempo delle chiacchiere è dunque giunto al termine, ora spazio al cronometro.

FOTO: social Formula 1