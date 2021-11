MotoGP, scintille in KTM Tech3: botta e risposta Fernandez-Gardner

Dopo la prima giornata di test MotoGP a Jerez Remy Gardner risponde al compagno di box Raul Fernandez: "Trovo sciocche le sue dichiarazioni".

Dopo un primo assaggio nel test MotoGP di Misano, Remy Gardner e Raul Fernandez prendono possesso del box KTM Tech3 a Jerez. Nella prima giornata di test il vicecampione Moto2 ha girato un secondo più veloce rispetto al collega di box. Ma all’ordine del giorno ci sono piccole schermaglie tra i due piloti del marchio austriaco, inevitabile dopo una stagione nella middle class a contendersi il Mondiale. La convivenza si preannuncia difficile e per Hervé Poncharal si prospetta un non facile ruolo di mediatore e paciere.

Tutto è iniziato dopo la gara di Valencia, quando viene chiesto a Raul se ritenesse più “intelligente” il campione Gardner. “Non abbiamo vinto perché nessuno ha saputo guidarci. Il mio team era inesperto e nessuno sapeva come guidarci, anche se sono stato fortunato a trovare una squadra così speciale“. Solo 4 punti hanno separato Gardner da Fernandez… “Penso di essere il vincitore morale… A me mancava una figura che ci facesse strada, piuttosto che mettere ostacoli per non vincere, questa è la chiave… Remy ha trovato meno sassi sul suo percorso“.

Dopo la prima giornata di test MotoGP a Jerez, Remy Gardner è stato interpellato sulle dichiarazioni del compagno di box. “Chi è il campione? Può pensare quello che vuole, ma la squadra ha dato a entrambi pari opportunità e il migliore dei due ha vinto il titolo in pista. Non lo so, dal mio punto di vista sembrano sciocche“. Alla pari degli altri debuttanti nella Top Class si è detto impressionato dalla potenza dei prototipi che richiedono un grande sforzo fisico. “Pensavo che sarebbe stato peggio, davvero. Anche se, ovviamente, il carico sugli avambracci è notevole. Quando capirò cosa mi fa male, saprò su quali muscoli dovrò lavorare di più“.

