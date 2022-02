MotoGP: quelle somiglianze tra Fabio Quartararo e Darryn Binder

RNF Team, sfida 2022 con Andrea Dovizioso e Darryn Binder. Wilco Zeelenberg spiega la situazione del rookie, ricordando anche Fabio Quartararo.

Il 2022 rappresenta una grande sfida per RNF Team, la rinnovata struttura partita dalle basi del fu Petronas SRT. Sarà una stagione MotoGP intensa, con due Yamaha M1 affidate all’esperto Andrea Dovizioso ed al rookie Darryn Binder. Quest’ultimo è certo il più osservato dei due, visto che ha il non semplice compito di adattarsi alla top class arrivando dalla Moto3. Ne ha parlato Wilco Zeelenberg, uomo dalla grandissima esperienza nel Motomondiale, dal periodo da pilota ai suoi vari ruoli all’interno di una squadra. Il team manager della squadra è certo del potenziale del sudafricano, anzi rivede una situazione in cui si è trovato in precedenza anche un tale Fabio Quartararo…

La sfida con Darryn Binder

Non appena concluso lo shakedown a Sepang è stato tempo di bilanci. “Una nuova partenza con un nuovo gruppo, molti se ne sono andati dalla parte di Valentino. Poi c’è Darryn in arrivo dalla Moto3, ci sono stati cambiamenti dovuti ai nuovi sponsor, eccetera. Siamo stati impegnati durante l’inverno, ma è bello essere ripartiti di nuovo.” Nel corso del meeting online il discorso ricade presto sul rookie della squadra, affiancato da un capotecnico “esordiente” in top class, ovvero Noe Herrera, dal recente passato nel team di Aki Ajo accanto a Raúl Fernández. “Ha grande esperienza ed è ‘affamato’. Né lui né Darryn vogliono lasciarsi sfuggire quest’occasione. Ma serve tempo in pista, non deve commettere errori e dobbiamo aiutarlo a raggiungere il livello da cui partirà in Qatar” ha continuato Zeelenberg.

“In questi tre giorni intanto non ci sono stati incidenti e questo indica che è in controllo. Il nostro obiettivo è vederlo vicino agli altri ragazzi all’esordio.” Commenta poi l’approdo in top class, facendo un paragone con l’attuale iridato MotoGP. “Fabio era più giovane di lui [Binder] quando l’abbiamo preso. Aveva avuto successo a 14-15 anni, per poi vivere un periodo molto difficile. L’abbiamo preso perché ci siamo accorti che aveva il talento per fare bene.” Rivede una situazione simile per il giovane sudafricano. “È forte anche di testa e non è un ragazzo che si arrabbia facilmente. In termini di talento puro può esserci qualche differenza, ma direi non troppo. Siamo convinti di poterlo guidare nella maniera giusta, in modo che possa avere un futuro in MotoGP. È presto per qualsiasi conclusione, ma certo è una bella sfida.”

L’esperienza di Andrea Dovizioso

Dall’altra parte del box c’è il veterano del Motomondiale Andrea Dovizioso, il punto di riferimento di RNF Team in questo 2022. Wilco Zeelenberg non si esprime sulle parole “Vivo questa stagione come se fosse l’ultima”, dette proprio dal forlivese, ma commenta il suo modo di lavorare ed il suo rientro in MotoGP. “L’anno scorso è tornato “a sorpresa”, quando Franco si è infortunato, e immagino sia stato tutto strano anche per lui” ha sottolineato. “Aveva una moto vecchia, arrivava da Ducati, non aver corso per lungo tempo… Aveva bisogno di adattarsi e non era necessario fare cose strane. La sua esperienza è importante per gli ingegneri per capire dove lavorare.” C’è anche qualche difficoltà dal lato del pilota.

“La nuova carcassa della gomma posteriore è ancora un problema per lui.” Secondo Zeelenberg però limitato rispetto al passato. “La Yamaha gira meglio della Ducati, quindi sarà una difficoltà minore rispetto ad allora.” Rimarcando poi che “Andrea è un pilota che punta a trovare il limite quando tutto è messo come vuole lui.” Spiegando meglio, “È un perfezionista.” Una caratteristica che condivide anche col suo capotecnico Ramón Forcada. “È un uomo di grande esperienza, nonché molto preciso, un perfezionista. Capisce molto bene la moto molto bene, sa quando si può migliorare e quando non si può.” Riguardo al binomio, “Andrea non è una persona difficile con cui trattare. C’è grande rispetto tra loro, devono ‘crescere’ insieme.”

Foto: RNF Team