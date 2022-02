Pramac Racing apre ufficialmente la sua stagione MotoGP 2022. Ecco le livree delle Ducati di Jorge Martín e Johann Zarco.

Oggi è la giornata di Pramac Ducati, che inizia una nuova stagione MotoGP con varie novità. Non per quanto riguarda i piloti, i confermatissimi Jorge Martín e Johann Zarco, ma certo con nuovi colori e differenti nomi al vertice. C’è più blu per quanto riguarda la livrea delle Desmosedici, “tutti i colori della bandiera francese”, come è stato sottolineato nel corso della presentazione. Ma è stato anche presentato ufficialmente Claudio Calabresi, nuovo team manager della struttura, assieme ai vertici Ducati a confermare il grande supporto in questa squadra.

I primi a comparire sulla scena sono i due piloti, chiamati a scoprire le rispettive Desmosedici con cui affronteranno il 2022. Johann Zarco apprezza i nuovi colori, ma è anche carico dopo un 2021 “montagne russe”. Ha comunque chiuso come miglior pilota indipendente e continuare con lo stesso team è un bel segnale, ma è conscio del fatto che serve un bel passo in più. Il best rookie Jorge Martín arriva da un anno condizionato da un importante infortunio, ma mira in alto. Vista la scorsa stagione, ci sono ottime premesse per vederlo da grande protagonista…

Come detto, nuovo team manager è un “curioso” Claudio Calabresi (come lui stesso si definisce), parte della struttura da circa 10 anni e dal recente passato in MotoE. “Nel 2021 sia Johann che Jorge hanno svolto un lavoro eccezionale, avere un team di ragazzi eccezionali è fantastico. Quest’anno vogliamo confermarci e crescere ancora.” Discorso più che condiviso anche da Paolo Campinoti e da Paolo Ciabatti, che ripongono grandi speranze nei ragazzi del team e nei due piloti. Dopo aver ottenuti i riconoscimenti di Best Team Independent, Best Rider Independent e Rookie of the Year, le aspettative ovviamente sono molto alte.