Il week-end MotoGP di Assen ha regalato qualche altra chicca di mercato. La riconferma di Fabio Di Giannantonio in Ducati Gresini, l’arrivo di Alex Marquez al suo fianco (con una Ducati GP22!) e la firma (non ancora ufficiale) di Alex Rins con LCR Honda, dove andrà ad affiancare il giovane talento giapponese Ai Ogura, fortemente voluto dalla Casa di Tokyo, che ha deciso di riservare il ruolo di collaudatore a Taka Nakagami.

Alex Rins e la MotoGP factory

Lo scacchiere della MotoGP 2023 è orai disegnato, ma va fatta chiarezza su alcune voci di mercato che sembravano certe e poi sono cadute nel vuoto. Non appena Suzuki ha annunciato l’addio al campionato alla fine della stagione 2022, molti team si sono avventati su Joan Mir e Alex Rins. Il campione maiorchino è finito subito nell’orbita della Repsol Honda, poco soddisfatta dei risultati di Pol Espargarò dal 2021 ad oggi. Alex Rins e il suo manager, invece, hanno avviato subito dei colloqui con Ducati, dal momento che la Desmosedici GP sembra la moto più competitiva della griglia.

Ma la squadra di Nadia Gresini e i vertici di Borgo Panigale non hanno potuto assicurargli una moto factory per il prossimo anno. “Il mio passaggio (in LCR, ndr) non è ancora ufficiale, ma siamo molto vicini“, ha assicurato Alex Rins durante il Gran Premio di Olanda. “Ho apprezzato l’opzione della Ducati, con Gresini, ma non mi hanno offerto una moto ufficiale. La Honda mi ha dato questa possibilità“. La speranza è che il costruttore dell’Ala dorata riesca a trovare la quadra dello sviluppo della RC213V entro la prossima primavera…

Alex Marquez e la scelta Ducati

Ducati e Gresini hanno dialogato a lungo anche con Miguel Oliveira e sembrava ormai fatta, ma a quanto pare non c’è stato accordo sull’ingaggio. A quel punto hanno virato su Alex Marquez, pilota giovane e di esperienza, che non ha preteso una GP23 per la prossima stagione MotoGP. A dargli qualche consiglio utile anche suo fratello Marc Marquez. “Mi ha chiesto cosa volessi, se restare in Honda o meno. Gli ho detto che avevo bisogno di un cambiamento – ha raccontato Alex -. Quando ho preso la decisione, mi ha sostenuto fin dal primo momento e mi ha detto che se ci credevo dovevo farlo e basta. Come un fratello normale“. Il suo sponsor personale Estrella Galicia dovrebbe seguirlo nella nuova avventura in Ducati Gresini, ma per adesso non viene confermato.