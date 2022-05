MotoGP, Razali spiazza Jarvis: “Sono rimasto sorpreso”

Lin Jarvis sembrava certo di poter rinnovare il contratto con il team satellite RNF anche per la prossima stagione MotoGP, ma alla fine Razlan Razali ha ritenuto più convenevole firmare con Aprilia. Nel 2023 la Casa di Iwata correrà solo con due moto in griglia, quelle di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Yamaha dovrà correre ai ripari dal 2024, un’ipotesi plausibile è quella di legarsi al team VR46 di Valentino Rossi.

La decisione di Razali

Il Team Principal di Monster Energy Yamaha si è detto “sorpreso” dal tempismo della decisione del manager malese. “Non è una situazione ideale. In Yamaha abbiamo sempre avuto squadre satellite per quanto mi ricordo, abbiamo sempre avuto più di due moto in griglia. Certo, non è mai bello quando arrivi alla fine di una collaborazione – ha detto Lin Jarvis a Motogp.com -. Abbiamo tempo fino alla fine della stagione e rimarremo partner con RNF. Ma hanno deciso di trasferirsi ad Aprilia per il futuro. Lo rispettiamo, ma sono rimasto un po’ sorpreso dall’annuncio di ieri, poiché l’annuncio è stato emesso mentre eravamo in riunione ad ascoltare la loro decisione, il che era un po’ insolito. Ma rispettiamo la loro decisione e da lì andremo avanti”.

MotoGP 2023 con due Yamaha

Dalla prossima stagione MotoGP Aprilia correrà per la prima volta con quattro RS-GP, un obiettivo inseguito dallo scorso anno, quando Gresini Racing ha preferito stringere alleanza con Ducati. Per Fabio Quartararo non sembra un problema avere solo due prototipi in griglia, visto che quest’anno il confronto dei dati con Dovizioso e Binder non è stato molto proficuo. “Ogni team ha contratti in essere con le case costruttrici, quindi in questo momento non ci sono alternative. Ma per noi va bene perché in questo momento possiamo concentrarci sulla moto ufficiale, migliorare e dedicare la nostra attenzione a rimettere in forma la nostra moto e lottare per il campionato”.

