La ripartenza è alle porte, un paio di giorni e rivedremo i protagonisti del Motomondiale di nuovo in pista. Con Fabio Quartararo osservato speciale in MotoGP, visto che arriva al Red Bull Ring da leader iridato. Certo con l’obiettivo di riprendere da dove si era fermato e perché no, per sfatare un tabù. Yamaha infatti non ha mai vinto su questa pista austriaca, può essere la volta buona? Il pilota francese ha a referto un 3° posto in classe regina, mentre il compagno di box Maverick Viñales non è ancora salito su questo podio. Risultati che certo si possono migliorare sensibilmente.

Come detto, occhi puntati sul giovane pilota di Nizza, che però non vuole farsi distrarre da eventuali calcoli iridati. “Non voglio considerare la classifica, penso solo ad una gara alla volta” ha sottolineato infatti Quartararo. “L’obiettivo è solo riuscire a svolgere un buon lavoro in Austria sia questo fine settimana che il successivo. Spielberg non è una delle nostre piste migliori, ma sono già salito sul podio: è possibile lottare per le posizioni di testa.” Il leader MotoGP è pronto a dare battaglia su una pista che ha visto soprattutto vittorie di piloti Ducati. I diretti inseguitori in ottica iridata, pronti a lanciargli un forte segnale.

Viñales è concentrato solo sul presente. Dopo l’annuncio della rottura con Yamaha a fine stagione e le tante voci sul suo futuro, è sceso il silenzio sulle sue prossime mosse. Il pilota spagnolo torna da vacanze passate con moglie e figlia, determinato a dare una svolta al 2021. Ricordiamo che l’anno scorso in Austria è stato protagonista di un brutto incidente per la rottura dei freni della sua M1… “Le gare 2020 sono state movimentate” ha sdrammatizzato. “Ora dobbiamo iniziare al meglio questa seconda parte di stagione, ad Assen abbiamo visto che il potenziale c’è. Mi sono allenato molto nelle ultime settimane, mi sento in forma!”

Foto: Yamaha Racing