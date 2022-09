MotoGP, Quartararo carico: la sanzione a Bagnaia è un’occasione

Quando si lotta per il titolo, ogni dettaglio conta. Anche una sanzione per Pecco Bagnaia, una retrocessione di tre caselle in griglia per ‘guida irresponsabile’ nelle FP1. Un errore che Fabio Quartararo è determinato a sfruttare al massimo in gara. Abbiamo visto più volte la sua capacità di fare la differenza con una buona partenza, soprattutto quando è riuscito a prendere subito il comando della corsa. A questo aggiungiamo che l’alfiere Yamaha ha già mostrato un passo piuttosto interessante sulla pista di Misano, anzi se vogliamo preoccupante per i rivali… L’anno scorso ci ha vinto il primo iride in carriera, anche questa è una spinta in più, visto che punta chiaramente al bis mondiale.

Prove di gomme

Quartararo ha girato prevalentemente con le stesse gomme per buona parte dei due turni odierni. Nelle prime libere non ha mai cambiato la media posteriore, alternando invece soft e media anteriore. Nella sessione pomeridiana invece ha sfruttato per 18 giri l’abbinamento hard-medium, per poi passare a hard-soft nuove per gli ultimi tre giri. “Sono molto contento del passo” ha dichiarato Quartararo a fine giornata. Sottolineando che “Con gomme molto usate, con la media [posteriore] ho fatto 31.8, praticamente lo stesso tempo con la soft [posteriore] nuova.” Non è contento invece della soft anteriore. “È ‘troppo morbida’ per lo stile di questa moto” ha commentato. “Infatti quando abbiamo cambiato con la media è andata molto meglio.” Idee molto chiare per questo GP. Sull’asciutto, ma Quartararo è ottimista anche in caso di pioggia. “Abbiamo fatto un grande passo avanti quest’anno, non cambia niente.” Insomma, pronto alla lotta in ogni condizione, un altro dettaglio preoccupante per gli avversari.

Quartararo: “Dobbiamo sfruttare ogni cosa”

Come detto inizialmente, per l’alfiere Ducati di riferimento è arrivata una sanzione dopo le prime libere. Potrebbe rivelarsi un piccolo ma importante vantaggio per Fabio Quartararo. “Dobbiamo sfruttarla, trarre un beneficio da qualsiasi cosa. Non è un bene per lui, ma lo è per noi” ha sottolineato il leader MotoGP. Non è il primo errore di questo tipo in campionato, è successo ad esempio a Miller e Morbidelli, penalizzati con Long Lap Penalties. “Se fosse capitato a me mi avrebbero dato tre anni di carcere!” ha dichiarato ridendo. “Ma alla fine vogliono che sia un po’ più leggera per lui.” Non manca anche un commento sui progressi di Marc Marquez ed il suo ritorno per i test a Misano. “Spero sia presto veloce e in grado di rovinare i piani delle moto rosse” ha dichiarato Quartararo speranzoso. “Ma è bello vederlo tornare in azione. Vedremo poi se riusciremo ad avere una qualche idea di come sarà in futuro.”

Foto: Valter Magatti