MotoGP, Quartararo archivia Jerez: obiettivo “rivincita” a Le Mans

In questo weekend si corre il Gran Premio di Francia e, ovviamente, è un appuntamento del calendario MotoGP al quale Fabio Quartararo tiene molto. Difficile dire a cosa possa ambire, considerando che finora la Yamaha sta deludendo e che probabilmente pioverà.

Il pilota francese certamente vuole dimenticare il recente GP di Spagna, dove non ha fatto punti nella sprint race ed è poi arrivato decimo nella gara principale. Alla domenica si è anche ritrovato a dover affrontare due long lap penalty, che chiaramente hanno influenzato il suo risultato finale. Nonostante la possibile pioggia, condizione che potrebbe mettere in difficoltà la M1, il campione del mondo 2021 auspica di vivere un weekend soddisfacente a Le Mans.

MotoGP Francia: Quartararo molto motivato

Quartararo è decisamente carico per il Gran Premio di Francia in arrivo: “A Jerez mi aspettavo risultati migliori e non vedo l’ora di prendermi una rivincita a Le Mans. Ci siamo lasciati alle spalle tutto il dramma dell’ultimo weekend di gara. Preferisco concentrarmi sul lavoro che dobbiamo fare e sugli obiettivi che vogliamo raggiungere. È il mio GP di casa, quindi non vedo l’ora di vedere e ascoltare i tifosi. Voglio mantenere una mentalità positiva, fare del mio meglio e – si spera – ottenere buoni risultati“.

La situazione di Fabio in classifica è molto negativa: occupa l’undicesimo posto con 40 punti, è a -47 dal leader Francesco Bagnaia. Vero che con tante gare ancora da disputare non bisognerebbe tagliarlo fuori dalla corsa al titolo, però Yamaha deve impegnarsi di più per aiutarlo. Nel test a Jerez ha provato un nuovo scarico e un nuovo telaio che vorrebbe riprovare, però bisognerà vedere se a Le Mans ci saranno le condizioni per farlo.

Morbidelli fiducioso per Le Mans

In grande difficoltà Franco Morbidelli, che dopo l’exploit in Argentina non è poi riuscito a ripetersi. Comunque è ottimista per l’appuntamento in Francia: “Il test a Jerez è stato interessante per noi, quindi sono curioso di vedere se le cose che abbiamo trovato funzioneranno a Le Mans. Un fine settimana asciutto sarebbe positivo per noi, così da poter fare un controllo incrociato dei dati. Ma se dovesse piovere, sarebbe comunque interessante. In Argentina mi sentivo fiducioso sul bagnato e sono curioso di vedere se in tale condizione possono fare ancora un buon lavoro. In ogni caso, dobbiamo evitare di partire troppo indietro in griglia. Ci lavoreremo dalla P1 del venerdì“.

Morbidelli ha 34 punti in classifica e deve impegnarsi per conquistare il rinnovo del contratto. La sensazione è che difficilmente ci sarà ancora lui nel team Monster Energy Yamaha nel 2024, però lui cercherà di dare il massimo fino alla fine. C’è comunque in ballo il suo futuro.

