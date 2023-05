MotoGP, rabbia Fabio Quartararo: “Vorrei dire ciò che penso”

Fabio Quartararo ha ricevuto un Long Lap per un incidente alla curva 2 durante la gara domenicale, poi ne ha ricevuta un’altra per aver toccato la linea bianca mentre rientrava in pista. Il GP di Jerez termina al decimo posto per il francese della Yamaha, autore di una prova ammirevole dopo essere partito dalla 16esima piazza.

L’incidente alla curva 2

Il campione 2021 doveva cercare di guadagnare quante più posizioni possibili nel primo giro, ma rimedia un incidente nella stessa curva in cui è incappato anche il compagno di squadra Franco Morbidelli. Fabio Quartararo ha fatto cadere all’esterno lo sfortunato Miguel Oliveira, i Commissari l’hanno sanzionato per guida irresponsabile, con la stessa punizione che Morbidelli aveva ricevuto il giorno prima. “Ho qualche livido, ma nulla di rotto, quindi sono fortunato“, ha sottolineato l’alfiere di Nizza. “Bezzecchi era davanti. ero nel mezzo. E non sono riuscito a sfuggire a questo incidente perché ho solo provato a frenare e fermarmi, ma ho colpito non so chi per primo. Poi la moto di Miguel mi ha preso la frizione e ho colpito la moto di Bezzecchi“.

La sanzione del FIM Panel MotoGP

Si dice sorpreso per la penalizzazione ricevuta, non era in fase di sorpasso, stava solo cercando di restare sulle due ruote della sua M1. “Non vedo alcun motivo per darmi la penalità perché stavo solo cercando di fare del mio meglio. Maio [Meregalli] e Lin [Jarvis] sono andati in Direzione Gara per avere delle spiegazioni. [Non c’era] nessuna spiegazione chiara. Da parte nostra, non vediamo nulla di strano“. La sfortuna non finisce qui, perché dopo aver superato la linea bianca esterna rientrando in pista, Quartararo ha ricevuto un’altra penalità, che lo ha poi fatto scendere al 16° posto.

Durante i debriefing della domenica è emerso che i piloti della MotoGP avranno un incontro con i Commissari Sportivi FIM durante il prossimo round a Le Mans, per provare a capirci qualcosa in più sulle loro decisioni incoerenti. “Mi piacerebbe dire quello che penso! Ma voglio dire, faremo solo una discussione e vedremo come è possibile prendere questo tipo di decisione“. Nulla toglie che il problema impellente è l’evoluzione della moto che ancora non è all’altezza delle migliori. “Siamo più lenti di un secondo“. Stamane ritorna in pista per la giornata di test, Yamaha gli metterà a disposizione un nuovo scarico e alcune parti aerodinamiche, ma “niente di importante“.

Foto: MotoGP.com