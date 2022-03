È un GP decisamente da dimenticare per la squadra di punta di casa Ducati. Soprattutto per il suo uomo di punta, Pecco Bagnaia, che ha chiuso con un inaspettato zero il primo evento della stagione MotoGP 2022. Conseguenza di un incidente con il collega Jorge Martín, uno strike in un tentativo di sorpasso finito però male. Il pilota piemontese vuole vederci chiaro, lo spagnolo invece è piuttosto dolorante, oltre che deluso per le difficoltà riscontrate prima del botto.

“Stavolta ho avuto paura”

Dalla pole position al finale inglorioso nella ghiaia. Decisamente un netto cambio di fortuna per Jorge Martín, incolpevole protagonista dell’incidente scatenato dal compagno di marca Bagnaia. Con la speranza di non aver riportato conseguenze fisiche. “Mi fa male la mano destra” ha dichiarato a fine giornata. “Domani farò una visita a Barcellona, spero di non avere nessuna frattura e di poter pensare senza problemi all’Indonesia.” Ammettendo anche che “Per la prima volta ho avuto paura per la mia vita.”

“Sono finito a tutta velocità nella ghiaia ed ero in mezzo alle due moto. Ho spinto quella di Pecco ed in quel momento ho avvertito dolore.” Spiega poi le posizioni perse al via. “In partenza mi sono quasi toccato con Enea, quindi ho dovuto chiudere il gas e parecchi mi hanno superato. Da quel momento tutto è andato storto.” Ma è deluso anche per la mancata competitività. “Sono arrabbiato perché mi aspettavo di lottare per il podio, invece abbiamo avuto parecchi problemi. Al massimo avrei potuto chiudere 7° o 8°, non di più.”

“Non è stata una manovra assurda”

In questi giorni ha sottolineato più volte i “troppi test” svolti per Ducati. Un concetto ribadito anche oggi, spiegando il conseguente ritardo nel trovare il giusto feeling con la nuova Desmosedici. Ma la gara per Pecco Bagnaia è andata ancora peggio delle aspettative: su un tentativo di sorpasso ecco l’improvvisa caduta che porta con sé anche il compagno di marca Martín. Uno zero inatteso, ammettendo però che “Non eravamo da vittoria. Ora dobbiamo ripartire da qui, devo pensare di più a me ed al mio stile.”

Spiega poi l’incidente. “Non ho esagerato. Jorge era più lento di me in quel momento, ma devo capire perché ho fatto fatica sul dritto. Quindi sono arrivato un po’ in ritardo su Jorge, ma la frenata non è stata esagerata. Io ero in traiettoria, nella posizione giusta, ma ho perso l’anteriore. Non è stata una manovra da fuori di testa, solo un sorpasso non andato a buon fine e dobbiamo capirne i motivi. Posso solo chiedere scusa a Ducati, a Pramac, a Jorge soprattutto, e pensare alla prossima gara.”

