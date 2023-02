MotoGP: Repsol Honda al via, ecco le RC-V di Marc Marquez e Joan Mir

Una squadra rinnovata a metà, con il perno Marc Marquez (finalmente in forma) affiancato dall’ex Suzuki Joan Mir. Una coppia di campioni del mondo, con la speranza di tornare presto ad avere voce in capitolo in MotoGP. Anche se gli ultimi test a Sepang non sono stati una vera e propria ventata di ottimismo per il Repsol Honda Team. Ma i valori si vedranno sul serio più avanti, dopo i test a Portimao. Nel frattempo la squadra factory di HRC ha presentato ufficialmente la sua formazione e la colorazione della RC213V per la nuova stagione 2023.

La grande speranza è sempre Marc Marquez, come ha sottolineato Tetsuhiro Kuwata. “Ora è finalmente a posto, riesce a guidare senza limitazioni e sappiamo di cosa è capace” ha infatti dichiarato. Ma l’obiettivo principale è sempre lo stesso: tornare al vertice dopo anni complessi. Dall’altra parte poi c’è Joan Mir, che invece deve adattarsi alla RC-V dopo anni (ed un titolo) con la Suzuki GSX-RR. Arriva in Honda in un periodo difficile, da vedere quindi come si adatterà a questa moto. Oltre a dover affrontare un testa a testa “pesante” in casa con Marquez, unico riferimento vincente di casa Honda prima dell’infortunio.

“Io ho lavorato duramente durante l’inverno, ma anche Honda.” Marc Marquez si è preparato senza intoppi, ha provato moltissimo a Sepang ed è ora carico per la nuova stagione MotoGP. Il 30enne di Cervera ha davanti a sé una grande sfida personale, vale a dire il ritorno in alto dopo un importante infortunio con tutte le conseguenze di cui s’è parlato ampiamente. Ci riuscirà? Impegno differente, come detto, per Joan Mir, il volto nuovo del Repsol Honda Team. Uno dei vari piloti MotoGP chiamato ad affrontare un radicale cambio di marchio per questo 2023. Un duo interessante per una Honda che deve riemergere in una categoria che sta parlando più “italiano” con Ducati e Aprilia.