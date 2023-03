MotoGP: Alex Rins e LCR Honda pronti per la stagione 2023

È il volto nuovo del box di Lucio Cecchinello per questa nuova annata MotoGP. Alex Rins, archiviato il periodo Suzuki, si prepara per la nuova e difficile sfida in sella alla Honda RC213V. Ora si può ufficialmente iniziare dopo la quasi impresa in stile Art Attack nel video di presentazione del team. Vale a dire il simpatico tentativo da parte di Rins di costruire la sua moto in 12 ore, questo la notte prima dell’evento che apre ufficialmente il 2023. Fortunatamente era solo un sogno, anzi un incubo…

Ma il vero sogno di ogni pilota MotoGP è diventare campione del mondo e per Alex Rins non è diverso. “Sarà la mia settima stagione nella categoria” ha sottolineato il #42. “Ogni anno imparo qualcosa, soprattutto a gestire sempre meglio ogni situazione.” Con una Honda alle prese con una difficile risalita lo attende davvero una sfida complessa. Ma Rins e tutto il team LCR si presentano ai nastri di partenza col sorriso ed uno spirito positivo. Ora rotta per Portimao alla ricerca di qualche risposta in più, poi inizierà ufficialmente una stagione ricca di novità.