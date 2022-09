MotoGP: il calendario 2023 provvisorio, novità Kazakhstan e India

Tante conferme e due novità. Pubblicato oggi il nuovo calendario MotoGP, il percorso da seguire per la stagione mondiale 2023. Al momento ancora provvisorio, con i tracciati di Kazakhstan e India ancora non confermati ufficialmente, ma abbiamo una prima idea di cosa dovranno affrontare i ragazzi del Motomondiale.

Come annunciato in precedenza, il grande cambiamento è la partenza dal Portogallo. Seguono i due round MotoGP in America, per poi tornare in Europa, passando anche per il Mugello ad inizio giugno. La novità Kazakhstan per il momento è inserita ad inizio luglio, al momento però in dubbio per il circuito ancora da omologare. GP di San Marino programmato per inizio settembre, subito dopo ecco la tappa in India, anche questa al momento provvisoria. In seguito ecco i quattro eventi già esistenti tra Asia ed Oceania, fino a trovare ‘insolitamente’ il GP del Qatar. Chiusura di stagione come sempre a Valencia, nel weekend del 24-26 novembre.

Il calendario MotoGP provvisorio