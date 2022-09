Moto2 Thai, Prove 1-2: brilla Jake Dixon, Celestino Vietti 18°

Primo giorno in Thailandia nel segno di Jake Dixon. L’alfiere GasGas Aspar, futuro papà (la moglie Sarah è in dolce attesa) e fresco di rinnovo, si fa vedere in entrambe le sessioni di giornata, piazzando infine il crono di riferimento nel turno pomeridiano. La classifica combinata vede Alonso Lopez in seconda posizione, terza piazza per il leader Moto2 Augusto Fernandez, con caduta senza conseguenze nelle FP2. Ai Ogura chiude 7° di giornata, non benissimo invece Celestino Vietti. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Cielo nuvoloso, ma non piove: scatta così la prima sessione Moto2 al Buriram. Lotta mondiale ormai tra Fernandez e Ogura, reduce da uno strepitoso trionfo in casa. Honda Team Asia però è ‘diviso’ in questo GP: il pubblico chiaramente è tutto per Chantra, beniamino di casa che potrebbe compiere un altro passo storico in una stagione già stellare. Oltre a lui non dimentichiamo anche Kubo, protagonista di un anno di debutto difficile per tanti motivi, ma che inizia a far vedere qualche segnale positivo. Idonei sia Lowes, convalescente dall’infortunio a Silverstone, che Gonzalez, rimessosi dalle conseguenze di un incidente nelle libere a Motegi. “Brividi” proprio al via per un contatto in pit lane tra Acosta e Baltus, partito troppo garibaldino e subito scusatosi col collega (le immagini). Da segnalare la pista in costante miglioramento: nell’ultimo quarto d’ora infatti ecco le gomme slick per un finale combattuto, con caduta di Canet alla curva 4. Alla fine comanda Augusto Fernandez su Somkiat Chantra, Jake Dixon ed Ai Ogura.

Prove Libere 2

Splende il sole, la pista è asciutta: piloti Moto2 attivissimi fin da subito a caccia del miglior tempo in ottica qualifiche. Non inizia benissimo il beniamino di casa Chantra, protagonista subito di una scivolata, mentre poco dopo Canet mette a referto la seconda caduta di giornata. Partenza piuttosto incidentata, si uniscono alla lista anche Bendsneyder e Baltus. In classifica invece passa al comando Acosta (quasi a contatto con Arenas a circa metà sessione), che precede i due rivali per il titolo, turno che si complica anche per il secondo pilota di casa: Kubo scivola alla curva 1, senza conseguenze. Incidente anche per Salac nei minuti finali, cade in seguito pure il leader Moto2 Fernandez! Nessuna conseguenza per lui e terza posizione finale, comanda Jake Dixon con Alonso Lopez 2°. Brutte notizie invece per Celestino Vietti, 17° nelle FP2 e 18° in classifica combinata.

La classifica combinata

Foto: motogp.com