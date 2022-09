Il ritorno al Buriram è speciale soprattutto per due piloti. Somkiat Chantra e Keminth Kubo, entrambi in Moto2, saranno certo gli osservati speciali da parte del pubblico di casa. Anzi il secondo, ricordiamo alla prima annata completa nel Mondiale, sta vivendo un doppio GP di casa viste le sue origini giapponesi e thailandesi… Ma, essendo esordiente, non sta vivendo un anno semplice. Chi invece attirerà di più l’attenzione sarà certo il sorridente alfiere Honda Team Asia, tra l’altro fresco di rinnovo. Per qualunque altro paese i suoi sono piazzamenti ‘normali’, ma per la Thailandia la sua intera stagione è qualcosa di mai visto prima. E sarebbe l’apoteosi se il “thailandese volante” riuscisse a ripetere lo storico trionfo di Mandalika anche sul tracciato di casa, davanti al suo pubblico!

Nessuno come Chantra

Nel Motomondiale non c’era mai stato un pilota thailandese così competitivo. Nona posizione in classifica generale a quattro gare dalla fine, chi l’aveva mai vista prima di Somkiat Chantra? Non parliamo dei piazzamenti sul podio! Ricordiamo chi l’ha preceduto, evidenziando così qualcosa di mai visto prima. Il più longevo nel Motomondiale, Ratthapark Wilairot, a tempo pieno in 250cc dal 2007 al 2009, poi fisso o sporadicamente in Moto2 dal 2010 al 2016, il podio l’aveva solo sfiorato con il 4° posto nel GP d’Olanda 2010. Prima di Chantra era stato lui il migliore di sempre, ma non l’unico nel Mondiale. Thitipong Warokorn è in classe intermedia nel biennio 2014-2015, senza mai arrivare in zona punti, per finire la lista con Nakarin Atiratphuvapat, in Moto3 tra il 2017 ed il 2018. Per lui sette top 15, spicca l’8° posto a Valencia 2018, sua ultima gara nel Campionato del Mondo.

Stagione stellare

Il rinnovo è più che meritato. Somkiat Chantra, 24 anni il prossimo 15 dicembre, sta continuando a stupire gara dopo gara ed in questa seconda parte di campionato non ha più commesso gravi errori. I cinque zeri sono arrivati tutti prima: da 8 GP è in zona punti, da quattro è costantemente in top ten. Su tutto spiccano la vittoria in Indonesia ed altri tre podi, qualcosa mai raggiunto prima dai piloti thailandesi. Il giovane di Chonburi, cittadina non lontana da Buriram, sta realizzando un capolavoro in questo 2022, ma non è ancora finita. Ha già sfiorato il bis trionfale in Austria, quando ha quasi giocato lo scherzetto ad Ogura. Nei prossimi giorni si corre in casa e ha un contratto 2023 in tasca: due ottime spinte per puntare al massimo possibile, ovvero un altro pezzo di storia delle due ruote. Come c’è riuscito Ai Ogura domenica scorsa a Motegi, così potrebbe fare anche a lui a Buriram. Ricordiamo che nel 2018, al debutto in Moto3, e nel 2019, all’esordio in Moto2, ha conquistato due noni posti! Lo storico colpaccio è decisamente possibile.

Foto: motogp.com