MotoGP, Guidotti (KTM) sul calendario 2023: “C’è poco da ridere”

La MotoGP vuole cambiare decisamente look dalla prossima stagione, non solo attraverso l’introduzione delle Sprint Race, ma anche con grandi novità nel calendario. A margine del GP di Thailandia, Dorna Sports ha confermato ufficialmente che il Motomondiale arriverà in India già a partire dalla stagione 2023, sul circuito Buddh International Circuit. Prima della tappa a Motegi, una delegazione Dorna aveva già fatto scalo in India e incontrato un potenziale promotore dell’evento, Fairstreet Sports, e le autorità locali, che hanno promesso “tutto il supporto necessario“.

Il calendario MotoGP accoglie l’India

Risolti i residui problemi di sdoganamento, la carovana della MotoGP inizia a pianificare lo sbarco indiano nella prossima stagione. Il circuito si trova a Greater Noida, vicino a Delhi, nello stato dell’Uttar Pradesh. È stato progettato da Hermann Tilke, ha una lunghezza di 5,125 km e dal 2011 al 2013 ha ospitato la Formula 1. “Abbiamo molti fan in India e non vediamo l’ora di portare loro questo sport. L’India è anche un mercato chiave per l’industria motociclistica e quindi anche per la MotoGP in senso lato“, ha sottolineato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna. Dopotutto, l’India conta più di 200 milioni di motocicli sulle strade (oltre il 70% dei veicoli utilizzati ogni giorno) con più di 1,4 miliardi di abitanti. Pochi giorni fa gli organizzatori hanno anche confermato l’arrivo in calendario del GP del Kazakistan dal 2023, confermando che il mercato delle due ruote guarda sempre più verso i Paesi emergenti dell’Oriente.

Calendario 2023 tour de force

Non c’è ancora un calendario ufficiale per la stagione MotoGP 2023. Ma sicuramente sarà un tour de force per i team, costretti ad estremi sforzi di logistica nel finale di Mondiale. Programmate soltanto le due ultime tappe del 12 novembre in Qatar e del 19 novembre in Spagna e saranno in totale 21 Gran Premi. Il team manager KTM Francesco Guidotti scherza in vista del gravoso impegno: “Aspettate di vedere il calendario, India o non India c’è poco da ridere, saranno due mesi e mezzo con solo due weekend liberi. Tra una tripla e l’altra saranno settimane massacranti… Ci sono due piste nuove, la Sprint Race, un ultimo terzo di stagione davvero intenso“.

Foto: MotoGP.com