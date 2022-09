MotoGP, si va in Kazakhstan! La grande novità del calendario 2023

Sembrava una metà improbabile vista l’attuale situazione, invece arriva l’ufficialità. Il Mondiale MotoGP approderà in Kazakhstan nella stagione 2023! È questa quindi la grande novità introdotta nel prossimo campionato, frutto di un accordo quinquennale. Si tratta del 30° paese al mondo ad ospitare un Gran Premio, il Sokol International Racetrack sarà invece il 74° circuito per un evento internazionale.

Il tracciato kazako è situato nella città più grande del paese, Almaty, e si tratta di un nuovissimo impianto motoristico costruito nel cuore dell’Asia Centrale. Come detto, è la grande novità per il prossimo Mondiale MotoGP, visto che tutti gli altri appuntamenti sono ormai fissi. Non è ancora ufficiale il quando, anzi manca ancora il calendario vero e proprio, anche se le ipotetiche date sono già note.

La bozza di calendario MotoGP

24-26 marzo – Autodromo do Algarve, Portimao, Portogallo

31 marzo-2 aprile – Termas de Rio Hondo, Argentina

14-16 aprile – Circuit of the Americas, Texas, U.S.A.

28-30 aprile – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

12-14 maggio – Circuito Bugatti di Le Mans, Francia

26-28 maggio – MotorLand Aragon, Spagna

2-4 giugno – Autodromo Internazionale del Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

7-9 luglio – Sokol International Racetrack, Almaty, Kazakhstan

4-6 agosto – Silverstone Circuit, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spagna

8-10 settembre – Misano World Circuit, Italia

22-24 settembre – Sepang International Circuit, Malesia

29 settembre-1 ottobre – Twin Ring Motegi, Giappone

7-9 ottobre – Phillip Island, Australia

20-22 ottobre – Chang International Circuit, Thailandia

27-29 ottobre – Mandalika Circuit, Indonesia

10-12 novembre – Losail International Circuit, Qatar

17-19 novembre – Circuit Ricardo Tormo, Valencia, Spagna

