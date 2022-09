Moto2 UFFICIALE Jake Dixon e Aspar Team insieme anche nel 2023

Continua anche l’anno prossimo la collaborazione tra Jake Dixon ed il team GasGas Aspar. Di oggi la notizia del rinnovo per la stagione Moto2 2023 tra il pilota britannico, mai così bene, e la squadra di Jorge Martínez. Proprio quella che l’ha portato nel Motomondiale e nella quale Dixon è tornato quest’anno dopo il biennio in Petronas Sprinta Racing. Chiaramente con obiettivi ancora più ambiziosi vista la crescita esponenziale dell’ex BSB, che in questo 2022 ha finalmente conquistato i suoi primi podi.

“Abbiamo scommesso su Jake Dixon per il Mondiale nel 2019” ha ricordato Jorge Martínez. “Devo dire che è cresciuto in maniera spettacolare negli ultimi anni. Siamo contenti di aver formato un’ottima squadra attorno a lui, un passo che gli ha permesso di pensare solo a correre e ad ottenere i migliori risultati possibili. Quest’anno abbiamo festeggiato qualche podio, l’anno prossimo deve lottare costantemente per rimanere nelle prime tre posizioni. Siamo sicuri che sarà in grado di farlo.”

Un segnale di continuità per Jake Dixon, per continuare a crescere in questi ultimi GP del 2022 e lanciarsi al meglio verso il 2023. “Una stagione incredibile: quattro podi, due pole, sei prime file. Ci manca la vittoria, ma non dobbiamo essere impazienti” ha sottolineato il 26enne di Dover. C’è ancora da lavorare sulla costanza, come dimostrano le sei cadute ed un 21° posto, ma il balzo in avanti è innegabile. “Nel 2023 poi dovremo fare il salto e lottare per il titolo. Finora siamo stati veloci, ma dobbiamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato per riuscirci.”