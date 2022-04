Il GP a Portimao è un’occasione per riconfermarsi per Marc Márquez e partire bene certo aiuta. Il pluricampione MotoGP infatti piazza il miglior crono nella prima sessione di prove libere, un turno svolto su pista molto bagnata. “Mi aiuta, non devo sforzarmi molto fisicamente” aveva dichiarato il #93 di casa Honda, ricordando la sua condizione ancora non perfetta. Dietro di lui c’è Joan Mir, a caccia del primo acuto dell’anno, mentre in terza piazza ecco un ottimo Marco Bezzecchi, a tratti addirittura al comando del turno. Da segnalare qualche giro cancellato sul finale, su tutti quelli di Bagnaia e Bastianini, per una scivolata di Marini. Il resoconto delle prime prove libere.

Prove Libere 1

In pista intanto il temuto maltempo è ben presente, comincia così il fine settimana anche per la top class. C’è una prima wild card stagionale per la categoria MotoGP. Riecco Lorenzo Savadori, al suo primo GP dopo i guai fisici che hanno condizionato il suo 2021. Il collaudatore Aprilia affiancherà Espargaró e Viñales sia in questo che nel prossimo evento a Jerez. C’è anche un altro tester, pur non in pista: Dani Pedrosa infatti è nel box KTM, per osservare così più da vicino i piloti del marchio austriaco. Una presenza sottolineata con piacere da Miguel Oliveira in conferenza stampa.

Dopo circa un quarto d’ora ecco un primo incidente, una caduta ad alta velocità per Takaaki Nakagami alla curva 9, senza conseguenze. In casa Suzuki, come dichiarato da Livio Suppo a motogp.com, primo turno con test anche sull’abbassatore per raccogliere informazioni anche sotto la pioggia, cosa che invece non era stata fatta a Mandalika. Da segnalare Marco Bezzecchi in vetta da circa metà turno, mentre a pochi minuti dalla fine ecco una scivolata per Jack Miller. Segue l’assalto finale, con caduta Luca Marini, una situazione che provoca la cancellazione di qualche giro. Poco prima Marc Márquez aveva preso il comando, tenendolo così fino alla bandiera a scacchi. Bagnaia e Bastianini, tra gli autori di ultimi tempi da top 3, non possono così risalire.

La classifica MotoGP

Foto: motogp.com