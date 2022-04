MotoGP, Pol Espargarò: “Marc Marquez ha esigenze diverse”

La posizione di Pol Espargarò in questo inizio di stagione MotoGP non è delle migliori e anche nelle prime prove libere a Portimao ha difficoltà a gestire la sua Honda RC-V. Dopo il podio di Losail è ritornato a stentare nelle retrovie, ma in classifica iridata è il miglior pilota del suo marchio con 23 punti che valgono l’11° posto. Ma bisogna considerare che Marc Marquez ha saltato due Gran Premi e ha dovuto affrontare un problema tecnico ad Austin.

Differenze nel box Honda

Nonostante le sensazioni non proprio ottimali la nuova Honda sembra adattarsi alle richieste del pilota di Granollers. Gli sviluppi apportati durante la pausa invernale hanno permesso di poter migliorare il feeling al posteriore, ma restano da limare alcuni dettagli che non può condividere con il compagno di box. “Marc ha uno stile di guida molto differente, lui ha delle esigenze e io ne ho altre. Il suo problema è più all’avantreno, che spinge un po’ di più per via del grip extra che abbiamo quest’anno, e soffre un po’ di più. Sono contento della moto che abbiamo ed è solo questione di mettere insieme i pezzi e fare un weekend senza problemi esterni. Non ci resta che dimostrare di essere veloci, come abbiamo già fatto in Qatar o in Argentina“.

Marc Marquez ha apportato delle prime modifiche durante il GP di Austin per migliorare il suo feeling con la RC213V. Ma per Pol Espargarò si tratta di trovare altre soluzioni tecniche. “Non ho problemi con l’avantreno, ho sentito un po’ lamentarsi Alex, non Marc, ma capisco che i due più o meno vadano sulla stessa linea. Una moto non è mai perfetta, ha sempre parti positive e negative e il pilota che sfrutta al meglio le prime è quello che va più veloce“.

Lo stile di guida in MotoGP

Quando si corre per un team come Repsol Honda la vittoria è un obiettivo da dover centrare in ogni caso. Da Portimao servirà un’inversione di tendenza necessaria anche per pensare al futuro in maniera più serena. “Finora sono la prima Honda e, anche se le cose non vanno molto bene, abbiamo più potenziale di quello che abbiamo mostrato. Mi fido della Honda e del lavoro che abbiamo fatto durante l’inverno“.

Lo stile di guida è al centro dell’attenzione della MotoGP moderna, si sente spesso parlare di adattamento alla moto. Un’impresa non semplice, forse impossibile, che anche Andrea Dovizioso sta vivendo sulla propria pelle. “Puoi adattare un po’ il tuo stile di guida, ma non puoi cambiarlo mai completamente“, ha chiarito Pol Espargarò. “In passato anche Valentino Rossi e Jorge Lorenzo o Johann Zarco, che hanno vinto molte gare, quando sono passati a un altro marchio non erano veloci. È molto complicato saltare da una moto all’altra e adattare il tuo stile di guida“.