MotoGP: doppia wild card per Lorenzo Savadori, Aprilia al completo

Scatta il periodo europeo per il Mondiale MotoGP, si comincia dal Portogallo. Aprilia inizierà il lungo tour nel Vecchio Continente con tre punte: accanto ad Aleix Espargaró ed a Maverick Viñales, ecco anche Lorenzo Savadori. Esordio stagionale per il collaudatore della casa di Noale, che affiancherà i due titolari a Portimao e Jerez con lo scopo di continuare a lavorare sullo sviluppo della RS-GP. Dopo il trionfo storico ottenuto in Argentina, il marchio veneto vuole dimostrare che non è stato certo un successo arrivato per caso. Il lungo periodo nel Vecchio Continente servirà soprattutto a questo.

Doppia wild card

“È da un po’ di tempo che non corro in gara e non vedo l’ora che sia venerdì!” Nelle parole di Lorenzo Savadori si legge tutta l’emozione per il ritorno in azione. Soprattutto in MotoGP, categoria che non vede da un po’ a causa di alcuni infortuni accusati nel corso della stagione 2021. “Abbiamo già fatto qualche test con la nuova moto, ma sono curioso di metterla alla prova in mezzo ai piloti ufficiali.” Due occasioni importanti per continuare questo lavoro con Aprilia. “Le nostre wild card sono mirate a continuare a sviluppare la RS-GP, così come i test privati. È questo l’obiettivo a Portimao ed a Jerez.”

Foto: Instagram-Lorenzo Savadori