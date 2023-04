MotoGP, polemiche sulla gara sprint: Alvaro Bautista “punge” i piloti

L’introduzione della sprint race in MotoGP ha fatto molto discutere, non è un segreto. Subito c’era chi si è schiarato contro, chi a favore e chi voleva attendere per vedere come sarebbe andata. Dopo due gran premi del calendario 2023 è presto per i giudizi, però le discussioni sono accese.

Abbiamo visto sorpassi e spettacolo, ma anche contatti e incidenti con annesse polemiche. Carmelo Ezpeleta è molto felice del debutto del nuovo format, una mossa che ritiene vincente per rilanciare l’interesse nei confronti della MotoGP. I piloti devono ancora prendere le giuste misure in pista.

MotoGP, l’opinione di Alvaro Bautista sulla gara sprint

Il format della sprint race lo abbiamo visto debuttare nel Mondiale Superbike nel 2019, quando lo stesso Alvaro Bautista esordì nella categoria dopo i tanti anni trascorsi in MotoGP. Ormai ha una certa esperienza in questo tipo di corsa, che lì prende il nome di Superpole Race ed è in parte diversa.

Il pilota Ducati ha avuto modo di vedere le prime Sprint della top class e di ascoltare/leggere anche qualche polemica. Lui ha le idee chiare sull’argomento: “Le Sprint non sono pericolose – ha detto a Motorsport.com – dipende da come ogni pilota la gestisce. Il rischio e il pericolo dipendono da loro, non dalla gara o dal format“.

Il campione Superbike approva la novità

Bautista mette nel mirino i piloti, devono essere loro a gestire meglio la corsa cercando di evitare situazioni spiacevoli. A suo avviso, il nuovo format rappresenta una scelta vincente: “Penso che il cambiamento sia positivo, perché genera molta più attenzione da parte del pubblico. Per i piloti è una bella sfida. Quando capiranno come gestirla, l’aggressività calerà“.

Il campione in carica SBK approva la decisione di Dorna Sports di introdurre la Sprint in MotoGP, dato che aumenta lo spettacolo e l’interesse nei weekend. Dopo un periodo di adattamento, è convinto che le cose possano filare abbastanza lisce. I piloti saranno in grado di dosare meglio la loro aggressività nei duelli. Vedremo se sarà così.

Foto: Ducati