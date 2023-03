Paolo Simoncelli “La Sprint Race? Era giusto movimentare qualcosa”

“Il mondo delle corse si deve distinguere dagli altri sport. Voglio insegnare ai miei ragazzi il valore della genuina sportività, della solidale stretta di mano, dell’abbraccio come perdono dopo una caduta. Noi nativi romagnoli, terra di motori, siamo qui per crescere piloti, non calciatori.” Questa scritta capeggia da sempre nel blog di Paolo Simoncelli che ogni tanto attraverso il sito della Sic58 Squadra Corse esprime i suoi pensieri in mondo molto diretto. Ed anche ora, alla vigilia del Motomondiale affronta varie questioni con la sua consueta spontaneità.

“Eccoci qua alle porte di un nuovo anno, siamo un anno più vec… Anzi, si dice con un anno di esperienza in più – scrive Paolo Simoncelli – E’ un nuovo inizio, una nuova stagione, che speriamo sia intensa e gloriosa come nei migliori film. Questa stagione sportiva è piena di novità e di intenti per cercare di rendere questo sport ancora più vivo, per dare più spettacolo, dove spero daremo del nostro meglio per rivestire un ruolo importante.

La MotoE ora ha preso un nome vero, importante “Campionato del mondo” wow. Per questo è stata completamente rivoluzionata con una moto innovativa, una Ducati che sente ogni tipo di regolazione, oggi una Sig.ra moto. Con i nostri due Kevin: Zannoni e Manfredi si è visto del buon potenziale.

Tra i cambiamenti c’è la “sprint race” nella MotoGP che si correrà il sabato. Tra la pioggia di chiacchiere e critiche è forse il caso di dire che era giusto movimentare qualcosa o almeno provarci.

Per quanto riguarda la moto3, categoria in cui abbiamo Riccardo Rossi e Kaito Toba, potrei dire diverse belle cose visti i risultati dei test. Quest’anno però forse è meglio non dire nulla e seguire l’ insegnamento del mitico Matteoni: “Volare basso per vedere oltre”.