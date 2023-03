MotoGP, Bagnaia pronto alla nuova sfida: partenza sprint a Portimao?

Manca sempre meno all’inizio del campionato MotoGP 2023, il primo che Francesco Bagnaia affronta da campione in carica. Sicuramente una grande pressione per lui, ma anche una enorme motivazione. Dopo essersi definitivamente sbloccato lo scorso anno, vincendo il titolo, adesso ha voglia di riconfermarsi.

Il trionfo del 2022 dovrebbe avergli dato maggiore sicurezza nei suoi mezzi e più maturità nella gestione delle diverse situazioni. La scorsa stagione è stata incredibile, con alcuni errori e anche una rimonta clamorosa su Fabio Quartararo. I test pre-campionato sono andati molto bene e c’è la sensazione che Pecco si presenti alla partenza del nuovo Mondiale MotoGP come chiaro favorito. Non solo perché ha vinto l’ultima corona iridata, ma anche perché sembra avere tutto sotto controllo con la nuova Ducati Desmosedici GP23.

MotoGP, Bagnaia carico per il weekend a Portimao

Bagnaia arriva con il morale alto al Gran Premio del Portogallo: “Finalmente si riparte e sono davvero emozionato. I test invernali sono andati bene e per certi aspetti la Desmosedici GP23 mi piace più della GP22. Ci sono tutti i presupposti per iniziare positivamente la nuova stagione. Portimao è una pista che mi piace e dove sono veloce, ma bisogna essere concentrati e lavorare al massimo da subito“.

Il pilota Ducati è molto fiducioso per questo weekend a Portimao, però al tempo stesso sa di dover essere ben concentrato, anche perché ci sarà una novità importante da testare: “Questo sarà il primo GP con la sprint race, quindi dobbiamo abituarci ad affrontare diversamente il fine settimana. Sono pronto e non vedo l’ora di andare in pista“.

Anche Bastianini vuole iniziare bene in Portogallo

Bagnaia sa di avere tanti rivali agguerriti con i quali dover fare i conti per confermarsi campione MotoGP. Uno di questi è il suo nuovo compagno di squadra Enea Bastianini, a sua volta carichissimo per il weekend all’Autodromo Internacional do Algarve: “Sono felice di andare in pista per il primo GP della stagione – afferma – e sarà ancora più emozionante dato che sarà la prima gara da pilota ufficiale. L’ultimo test a Portimao è andato bene e abbiamo già una buona base di lavoro per questo weekend“.

Bastianini spera di iniziare il nuovo campionato con un buon risultato, ci tiene a dimostrare che Ducati ha fatto bene a scegliere lui invece di Jorge Martin per il team factory: “Molti piloti hanno dimostrato di essere competitivi – spiega – e quindi dovremo essere subito tra i primi. Sono fiducioso di avere i mezzi per farlo. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con la mia squadra“.

Foto: Ducati