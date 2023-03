MotoGP, Quartararo a Portimao con fiducia: “Non vedo l’ora di iniziare”

Difficile dire a cosa possa ambire Fabio Quartararo nella prima gara MotoGP a Portimao. Nell’ultimo giorno di test sono stati compiuti notevoli passi avanti, però fare pronostici sulla Yamaha è complicato. Bisogna attendere le prime prove libere in Portogallo per farsi un’idea.

Sicuramente Ducati è la moto da battere e ci sono più piloti con la Desmosedici che hanno il potenziale per arrivare davanti al francese, non solo la coppia Bagnaia-Bastianini del team ufficiale. Senza scordare l’Aprilia. La M1 è stata migliorata in termini di velocità in rettilineo e nell’ultimo test dovrebbero essere stati apportati i giusti accorgimenti all’aerodinamica. Fondamentale anche riuscire a far lavorare bene la gomma nuova, sia in ottica qualifiche sia per la sprint race.

MotoGP, Quartararo impaziente di correre a Portimao

Quartararo, vincitore a Portimao sia nel 2021 sia nel 2022, è molto carico per questo primo gran premio del calendario MotoGP 2023: “Finalmente stiamo per iniziare, non vedo l’ora. Il test di due settimane fa si è concluso positivamente, quindi affrontiamo questo weekend con fiducia. Abbiamo un’idea in merito a ciò su cui vorremmo lavorare venerdì in preparazione alla prima sprint race del sabato. È passato molto tempo dall’ultima gara e sono sicuro che i tifosi siano impazienti di rivederci in azione“.

Il campione del mondo del 2021 ha un approccio fiducioso al Gran Premio del Portogallo. Non si sbilancia nell’indicare il suo obiettivo finale, però è scontato che cercherà di iniziare andando subito sul podio. Interessante anche vedere come se la caverà nella sprint race, un format che lui ha criticato molto quando ne venne annunciata l’introduzione.

Morbidelli a caccia di una svolta

Il team Monster Energy Yamaha conta molto su Quartararo per tornare a lottare per il titolo MotoGP, ma spera anche in una ripresa di Franco Morbidelli: “Durante la pausa invernale – spiega l’italiano – la Yamaha ha preparato molti elementi da testare. Abbiamo provato tante cose e raccolto quanti più dati possibili. Nell’ultima settimana, dopo il test a Portimao, i dati sono stati analizzati e la squadra è pronta a partire. L’atmosfera è sempre piacevole, ma c’è una carica in più nell’aria perché iniziamo una nuova stagione”.

Morbidelli è reduce da un 2022 disastroso e auspica di riuscire a rilanciarsi in questo campionato: “Si riparte da zero, tutto è possibile e faremo del nostro meglio“. In ballo c’è il suo futuro in MotoGP. Ha un contratto che scade a fine anno e per meritarsi il rinnovo, o la chiamata di un’altra squadra, deve fare risultati.

