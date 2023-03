MotoGP, Quartararo promuove Yamaha: “Fatto un grande step”

Fabio Quartararo circondato. Il francese ha chiuso il test MotoGP a Portimao con il terzo tempo, con due Ducati davanti e altre cinque dietro. Il suo best lap è stato in 1’38″302, a 334 millesimi dal leader Francesco Bagnaia.

Rispetto al day 1, nel quale non era granché contento, oggi il francese ha fatto dei passi avanti e si è messo in una migliore posizione in vista dell’inizio del campionato. Pecco con la Ducati rimane il riferimento, però la distanza si è ridotta rispetto a ieri. In Yamaha c’è stato un grande lavoro oggi, soprattutto sull’aerodinamica. Sono state provate delle nuove alette e anche uno spoiler montato sul codone della M1.

MotoGP, test Portimao: i commenti di Quartararo

Quartararo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGP per fare un bilancio di questo ultimo test a Portimao: “Questo secondo giorno è stato molto più positivo. Manca ancora qualcosa, ma abbiamo preso qualcosa dal pacchetto aerodinamico del 2022 e del setting del passato ed è stato abbastanza meglio“.

A proposito dell’alettoncino posteriore vistoso che abbiamo visto sulla sua Yamaha, il pilota francese non ha grossi commenti da fare: “Non ha portato sensazioni negative, ma neanche positive. Penso che non la useremo“.

L’aero-package è stato definito per la stagione 2023? Fabio risponde così: “Io ho deciso. Poi dobbiamo vedere con la squadra se si può fare o no, però dal mio lato abbiamo scelto“.

Fabio applaude i miglioramenti di Yamaha

A Quartararo è stato domandato che sensazioni abbia in vista dell’inizio del campionato MotoGP 2023 e ha ammesso di non sentirsi al top, pur avendo fatto progressi significativi oggi: “Per me non siamo ancora pronti, manca qualcosa. Comunque siamo andati molto meglio rispetto agli altri quattro giorni di test fatti. Meno male che oggi siamo riusciti a migliorare tanto“.

Da questa stagione debutta la Sprint Race, format nuovo che stravolge un po’ i weekend di gara. Nella giornata odierna il campione 2021 ha fatto una simulazione discreta: “Cambia tutto. Ho fatto una simulazione della sprint, non è andata male e penso che possiamo fare qualcosa di più o meno buono“.

Interpellato anche da altri colleghi, il pilota del team Monster Energy si è detto soddisfatto degli sforzi fatti da Yamaha per il 2023: “Sono in una posizione migliore rispetto a un anno fa. È bello vedere che abbiamo fatto un miglioramento. Anche se non siamo ancora dove vogliamo, c’è stato un grande passo avanti. Fino a ieri eravamo un po’ persi, oggi abbiamo trovato la giusta direzione“.

Foto: Yamaha