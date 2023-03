MotoGP, Marc Marquez preoccupato: Ducati e Bagnaia fanno paura

Il pilota ufficiale Repsol Honda Marc Marquez non è soddisfatto dell’esito dei test MotoGP preseason. La RC213V non ha ricevuto aggiornamenti migliorativi nelle sessioni di Valencia, Sepang e Portimao, gli aggiornamenti allestiti dai tecnici giapponesi non hanno consentito di fare grandi passi in avanti. Dopo un deludente 13° posto nei test in Malesia e un devastante 14° crono in Portogallo, il fenomeno di Cervera non si fa illusioni in vista dell’inizio del campionato. Ducati per il momento resta irraggiungibile, Pecco Bagnaia il pilota da battere.

Honda lontana dalla Ducati

Negli ultimi tre anni Honda non riuscita a risolvere i problemi di trazione e il telaio resta un punto interrogativo insoluto. Nei test di Portimao Marc Marquez e Jona Mir hanno provato un nuovo telaio che pare abbia migliorato in termini di flessibilità per aumentare l’aderenza. Nuovo anche l’airbox e sono riapparse le ali aerodinamiche con delle piccole aggiunte ai bordi della carenatura anteriore. Ci sono alcuni aspetti positivi, ma non si tratta di un grande miglioramento, né di quei due famigerati passi avanti di cui aveva bisogno la RC-V. A preoccupare sono soprattutto i progressi compiuti da Aprilia e Ducati, che hanno assestato ulteriori step aerodinamici, ma Honda sembra in ritardo anche nel copiare le soluzioni altrui. Per il momento Marc mantiene la calma, vede lontana la top-5 e mette da parte ogni critica: “In questo momento non serve farsi cattivo sangue“.

La stagione MotoGP inizia in salita

La Desmosedici GP fa paura, non solo nella versione factory ma anche la GP22 continua a marcare un gap dagli inseguitori. “Bagnaia è stato il pilota più forte nei test invernali, ha guidato in modo molto convincente. Ha mostrato di essere veloce nel time attack“, ha riassunto Marc Marquez. “Nella prossima stagione MotoGP sarà molto importante fare bene in qualifica, perché la griglia di partenza è ora per due gare. I piloti Ducati sono davvero forti e Bagnaia è il più veloce“. Il distacco cronometrico lascia alquanto perplessi, con otto decimi di gap al termine del test Irta di Portimao, che potrebbero tradursi in una ventina di secondi di ritardo sulla distanza di gara al primo weekend. Numeri che non fanno certo gettare la spugna ad un osso duro come il 30enne catalano: “Restiamo ottimisti, anche se c’è poco di cui essere ottimisti“.

Marc Marquez resta tra i favoriti

In teoria Marc Marquez continua a destare qualche preoccupazione dopo essere ritornato in forma fisica smagliante. Basta poco per sorvolare sulle lacune tecniche, un dettaglio può fare la differenza e consentirgli di esprimersi ai suoi livelli. Alex Marquez è entusiasta al termine della preseason con la nuova Ducati: “Gli ho chiesto come fosse andata e mi ha detto che aveva provato tante cose sulla moto e che non tutto funzionava. Erano commenti generali, perché siamo in Case diverse – ha raccontato il fratello di Marc -. Stanno soffrendo e sono in una situazione difficile, ma conosco Marc e quello che fa in gara, sono certo che andrà meglio“. Anche Pecco Bagnaia non osa escluderlo dalla lista dei favoriti per il titolo MotoGP: “Stanno provando tante cose in Honda, quando tutto sarà delineato Marc sarà davanti“.

Foto: MotoGP.com