Moto3: Riccardo Rossi alza il tiro, SIC58 può giocare in grande

Sic58 Squadra Corse torna da Jerez con il sorriso. Nei test privati Riccardo Rossi è stato subito veloce e Kaito Toba si è trovato a suo agio con la moto e la squadra. Il Direttore Tecnico Marco Grana è soddisfatto e fiducioso per la prossima stagione.

“Riccardo Rossi nei test è andato subito forte – dice Marco Grana a Corsedimoto – ho visto un ragazzo molto motivato e che guida già nel modo giusto. Bello aggressivo in frenata, è andato tutto molto bene per lui. Si è classificato tra primi sei, migliore degli italiani senza scia e solo con un riferimento quindi sono contento”.

Cosa ti aspetti da Riccardo Rossi quest’anno?

“Sarebbe bello poter combattere per la vittoria e il podio in tutte le gare. Questa cosa c’è venuta abbastanza facile all’inizio del campionato scorso con Argentina, Jerez e Mugello poi c’è stato un po’ di calo e siamo ritornati competitivi nel finale di stagione. L’obbiettivo è essere più costanti dell’anno scorso ed essere in lotta per il titolo mondiale fino alle ultime gare extra europee. Per farlo dobbiamo essere regolarmente tra i primi cinque o otto in tutte le gare”.

Le KTM sono ancora le favorite?

“Le KTM hanno dimostrato di andare forte. Ci sono dei giovani che sono veramente bravi. Non sarà facile per noi della Sic58 che sviluppiamo la moto privatamente. Durante i test comunque le Honda non sono andate male. Mi aspetto che durante l’anno avremo dei momenti di calo ma anche altri in cui la moto sarà superiore”.

Come ti è sembrato Kaito Toba?

“Per quanto riguarda Toba ho visto un ragazzo molto serio e bravo. Ha fatto un bel test ed ha lavorato bene. Purtroppo il meteo non ci ha aiutato tra pioggia e nebbia mentre lui ha bisogno di fare chilometri. Ho già capito i suoi punti di forza e quelli deboli. Il risultato comunque è positivo. Un secondo dal primo e sei sette decimi da Rossi senza cercare il tempo sono risultati che fanno ben sperare”.

Hanno già instaurato un buon rapporto tra loro?

“Hanno iniziato a collaborare tra loro, si sono aiutati, c’è una bella armonia e mi fa piacere. Sono due persone mature ed hanno capito come funziona il Motomondiale. Credo che durante l’anno, per puntare a posizioni importanti, serva collaborazione tra i due piloti. Nei test l’ho già visto ed è un punto a favore per noi della Sic58″.

A cosa può ambire Kaito Toba?

“Con Toba sarebbe bello vincere un gara ma il risultato dipende da come parte la stagione. Vediamo dopo Portimao con tre giornate di test più tranquilli cosa riusciamo ad ottenere. Tra i piloti che hanno cambiato moto Toba e Masia sono apparsi i più competitivi. Gli altri stanno ancora arrancando. Noi come ogni anno partiamo con l’obbiettivo di conquistare podi, vittorie e pole position poi vedremo come finisce la stagione”.