Pol Espargaró non ha riportato lesioni serie, pur con forti dolori alle costole. Una buona notizia dopo il botto nelle FP3, domani la decisione per la gara.

Brividi nel sabato al Circuit Ricardo Tormo a causa di un brutto incidente alla curva 13. Protagonista Pol Espargaró, letteralmente lanciato dalla sua RC-V nel corso del terzo turno di prove libere. La bella notizia è che i controlli in ospedale non hanno rilevato alcuna lesione seria. Certo sono presenti importanti ematomi nella zona destra del torace e dell’addome. Il pilota Honda in MotoGP trascorrerà la notte in ospedale sotto osservazione, solo domattina verrà presa una decisione riguardo la sua presenza in gara o meno.

“L’impatto è stato piuttosto duro” ha commentato Pol Espargaró, tramite dichiarazioni riportate dal team. “Fortunatamente non ho riportato nessuna lesione seria e, dopo i test svolti in ospedale, non sembra ci sia niente di rotto. Per il momento però avverto forte dolore alle costole quando respiro, questo è quello che mi fa più male.” Un peccato per un ultimo evento MotoGP che sembrava partito bene. “La velocità era buona ed ero davvero fiducioso. Mi dispiace per la squadra. Stanotte riposerò con qualche antidolorifico, poi vedremo.”

Foto: motogp.com