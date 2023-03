MotoGP, Pol Espargaro all’attacco: lancia la sfida a Miller e Binder

Dieci anni dopo la vittoria del titolo mondiale Moto2 Pol Espargaro proverà a centrare la prima vittoria in classe MotoGP. Si mette alle spalle un biennio molto complicato con la Honda, un azzardo che non poteva evitare nella sua carriera di pilota. Purtroppo la scommessa è andata persa, con la RC213V ha collezionato soltanto due podi e ora si rilancia con la sua amata KTM RC16 del team GasGas Tech3.

Nel giorno della presentazione della squadra diretta da Hervé Poncharal, il minore dei fratelli Espargaro parla delle sue ambizioni. Sarà la decima stagione in classe regina e, giunto quasi alla soglia dei 32 anni, sa che le occasioni di raggiungere il grande sogno iridato iniziano ad assottigliarsi. Nel 2020 ha plasmato la sua migliore stagione in MotoGP salendo cinque volte sul podio e al quinto posto in classifica finale. “Bello far parte del primo team ufficiale GasGAs in MotoGP, specialmente ora che sto invecchiando. Gli anni sono volati e unirmi a questo progetto, a questo punto della mia carriera, è super bello“.

Pol Espargaro punta al team KTM factory

Al suo fianco avrà il rookie Augusto Fernandez, la vera sfida interna sarà contro i due piloti KTM factory, Jack Miller e Brad Binder. Pol Espargaro vuole ritagliarsi un posto di primo attore e riprendersi l’angolo di box del Red Bull KTM Factory Racing appartenutogli fino al 2020. “È come una ripartenza e un ritorno alle radici. Conosco tante persone da quando ho iniziato, posso paragonarmi al ragazzo giovane e pazzo che ha iniziato in MotoGP a quei tempi. Ora sono più maturo e so cosa sto facendo ed è bello anche per loro vedere come un ragazzo può crescere. Non solo come persona, ma anche in termini di stile di guida e aspetti tecnici“.

Nel test in Malesia la KTM non sembra ancora una moto che può ambire al titolo MotoGP, ma sarà a Portimao che verrà messo a punto il prototipo 2023. Nella combinata di Sepang si piazza come miglior pilota del marchio austriaco al 13esimo posto. Le intenzioni di Pol Espargaro sono chiare: “Voglio essere l’uomo di punta per questa squadra“, ha chiarito a Speedweek.com. “Non voglio entrare in questioni politiche, sono un pilota da corsa. Voglio essere il più veloce e voglio cercare di essere davanti nel miglior modo possibile. Certamente alla mia età non ho più quella pazzia da ragazzino, in cambio ho l’esperienza in cambio. E penso di poterla usare a modo mio per essere il più veloce“.

Foto: MotoGP.com