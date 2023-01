MotoGP, piloti sul piede di guerra. Pernat: “Senza bonus scoppia il casino”

MotoGP News

Il format della MotoGP cambia dal 2023, l’introduzione delle gare sprint al sabato raddoppierà il numero di gare. Anche la Formula 1 ha visto l’ingresso delle Sprint Race, nel 2023 saranno sei in totale. Invece Dorna ha preferito inserirle in ogni weekend da subito, senza bisogno di sperimentare prima di fare la sua scelta definitiva. Ma nel paddock c’è un certo malumore tra i piloti e si rischia un bel caos se Dorna, team e piloti non troveranno un accordo economico.

Le Sprint Race della MotoGP

Le gare sprint prevedono un numero di giri dimezzato rispetto alla gara domenicale. In caso di numero dispari di giri quello delle Sprint Race sarà arrotondato per difetto. Avranno una durata di circa 20 minuti, dodici litri di carburante a disposizione e punteggio dimezzato: 1° posto: 12 punti, 2° posto 9, 3° posto 7, 4° posto 6, 5° posto 5, 6° posto 4, 7° posto 3, 8° posto 2, 9° posto 1. I team sono liberi di scegliere tra un un serbatoio da 12 litri specifico per le gare sprint, oppure riempire a metà il serbatoio tradizionale. L’accesso diretto alla Q2 sarà stabilita dalla combinata del venerdì. Cancellata la FP4 di 40 minuti, la FP3 del sabato mattina avrà una durata di 60′ e sarà fondamentale per studiare il setting e la scelta delle gomme.

Il warm-up della domenica viene ristretto da 20 a 10 minuti, per fare posto al “Rider Fan Show” alle 10:00. I 22 piloti della MotoGP arriveranno in pista su un camion con rimorchio e saranno intervistati da un moderatore. Le risposte verranno poi tradotte nella lingua locale: in questo modo, secondo Carmelo Ezpeleta, si avvicineranno i piloti ai fan con un positivo risvolto sulla vendita dei biglietti. Il risultato della gara sprint non influirà sulla griglia di partenza di domenica, dal momento che conta nuovamente il risultato delle Q1 e Q2 del sabato.

Previste solo tre track limits nella Sprint Race, invece dei cinque della gara domenicale. Le penalità della gara sprint possono essere riportate alla gara della domenica se, ad esempio, non c’è abbastanza tempo per un long lap penalty. Solo il Gran Premio di domenica conterà per le vittorie del GP e per le statistiche. Dorna ha deciso di avviare una nuova statistica appositamente per le gare sprint. Tutto chiaro a livello regolamentare, ma contrattualmente qualcosa ancora non quadra…

Piloti sul piede di guera

Il manager di Enea Bastianini, Carlo Pernat, ritorna a parlare di mancato bonus per le Sprint Race. Un discorso sbandierato da mesi e che ritornerà presto a galla nella preseason. Infatti le gare sprint non solo sono state “imposte” ai piloti, ma non sono previsti bonus finanziari per parteciparvi. “Dopo tre gare i piloti andranno fuori di testa. Per adesso nei contratti non è previsto nessun bonus gara e se non ce li danno non credo che si corre“, ha ammesso il manager ligure. “Ci siamo accordati già con Albert Valera (manager di Aleix Espargarò e Jorge Martin) e con Giovanni Balestra (manager di Maverick Vinales). Sono mezzi punti, vogliamo mezzo bonus, con gli sponsor abbiamo già inserito nel contratto anche i bonus per le Sprint Race“.

Chi deve sborsare questi soldi extra per i piloti della MotoGP? Al momento, secondo Pernat, si fa lo scaricabarile. “E’ una lotta fra Dorna, team e piloti. Ho chiesto i soldi a Ducati e mi hanno detto ‘vai alla Dorna’, la Dorna mi ha risposto ‘vai dal team, sono affari loro’. I piloti faranno le prime due gare perché sono obbligati, se non danno i bonus poi scoppierà un casino. Questa è un’imposizione che non puoi fare“, ha spiegato nel programma ‘Sportaction / PaddockTV’ di Franco Bobbiese”. Per il suo assistito Enea Bastianini le nuove gare saranno un bel problema. “Deve cambiare mentalità perché lui è uno che va forte negli ultimi cinque giri e qui sono otto giri. Nei primi giri fa più fatica, deve resettare la testa. Ma lo dice Carletto… con i piloti nascerà un problema“.

Foto: MotoGP.com