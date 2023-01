MotoGP, piloti e nuovi capotecnici: come cambiano i box nel 2023

La preseason MotoGP 2023 è iniziata già a Valencia lo scorso 8 novembre, quando i piloti hanno tenuto una giornata di test a Valencia. Nell’occasione abbiamo visto diverse novità all’interno dei box, con diverse figure tecniche posizionate diversamente rispetto a pochi giorni prima. Al mercato piloti gestito da manager e squadre, segue quello dei capotecnici, orchestrato dai vertici aziendali. Una girandola di cambiamenti che rimescola le carte all’interno del paddock.

Spostamenti nel paddock MotoGP

KTM è uno dei costruttori che intende investire tanto sulla MotoGP per eccellere in una categoria dove finora non ha mai trionfato. Cambia la line-up piloti con l’arrivo di Jack Miller, il ritorno di Pol Espargarò, l’ingaggio del campione Moto2 Augusto Fernandez. Da Ducati arrivano anche Cristhian Pupulin e Alberto Giribuola, con un ruolo superiore a quello di capotecnico: insieme al direttore tecnico Fabiano Sterlacchini si occuperà dell’evoluzione della RC16. Cambiamenti anche in Tech3: il precedente capotecnico Nicolas Goyon diventerà team manager del team GASGAS.

Ducati Corse ha assegnato al neo arrivato Enea Bastianini il capotecnico di Johann Zarco, Marco Rigamonti. Al fianco del veterano francese in Pramac ci sarà Massimo Branchini. Nel box Gresini Racing il nuovo arrivato Alex Marquez è nelle mani di Donatello Giovanotti, nel 2022 ingegnere capo di Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano sarà assistito da Frankie Carchedi (precedentemente con Suzuki e Joan Mir).

Aprilia ha assunto José Manuel Cazeaux, che ha lavorato per Alex Rins fino all’anno scorso. Affiancherà Maverick Vinales con cui ha già collaborato nei suoi due anni in Suzuki 2015 e 2016. Nella squadra cliente Aprilia RNF Miguel Oliveira ha come nuovo capotecnico l’italiano Giovanni Mattarollo, precedentemente in tandem con Vinales. Raul Fernandez avrà Noe Herrera, una vecchia conoscenza dai tempi di Red Bull KTM Ajo Team.

Honda ha deciso di piazzare lo storico capotecnico Ramon Aurin nel test team con Stefan Bradl. Insieme al neo arrivato Joan Mir ci sarà Giacomo Guidotti, in precedenza crew chief di Takaaki Nakagami. Sarà l’ex pilota Klaus Nohles ad aiutare il pilota giapponese nel box LCR, mentre ad Alex Rins verrà affiancato David Garcia. Nessun cambiamento in casa Yamaha factory: Gubellini e Primmer proseguiranno la collaborazione con Quartararo e Morbidelli. Nel 2023 la squadra di Iwata per la prima volta nella sua storia MotoGP non avrà nessun team satellite.

Team, piloti e i loro capotecnici

Ducati Lenovo Pecco Bagnaia: Christian Gabarrini Enea Bastianini: Marco Rigamonti

Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo: Diego Gubellini Franco Morbidelli: Patrick Primmer

Repsol Honda Team Marc Marquez: Santi Hernandez Joan Mir: Giacomo Guidotti

Aprilia Racing Aleix Espargarò: Antonio Jimenez Maverick Vinales: Manuel Cazeaux

Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder : Andres Madrid Jack Miller: Cristhian Pupulin

Prima Pramac Racing Johann Zarco: Massimo Branchini Jorge Martin: Daniele Romagnoli

Mooney VR46 Racing Team Luca Marini: David Munoz Marco Bezzecchi: Matteo Flamigni

Gresini Racing Alex Marquez: Donatello Giovanotti Fabio Di Giannantonio: Frankie Carchedi

LCR Honda Alex Rins: David Garcia Takaaki Nakagami: Klaus Nohles

CRYTODATA Aprilia RNF Team Miguel Oliveira: Giovanni Mattarollo Raul Fernandez: Noe Herrera