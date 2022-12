MotoGP, Honda cambia i ruoli: Giacomo Guidotti nel team factory

In casa Honda i cambiamenti erano nell’aria da tempo, inevitabile dopo tre stagioni deludenti nel campionato MotoGP. I lunghi periodi di stop di Marc Marquez, tre sole vittorie nella stagione 2021, una RC213V che non si adattava a nessun pilota hanno aperto un periodo di crisi nel box dell’Ala dorata. Alcune teste dovevano saltare, l’aveva annunciato l’ex manager Oscar Haro. Ed è così che nel box factory approderà un tecnico italiano, Giacomo Guidotti, fratello di Francesco Guidotti (team manager KTM).

Honda cambia le sue pedine

Finora Giacomo ha ricoperto il ruolo di capotecnico di Taka Nakagami, invece dalla prossima stagione sarà ingegnere di pista del neo arrivato Joan Mir. Mentre in fabbrica intensificano i preparativi per allestire una RC213V vincente, il costruttore dell’Ala dorata ha deciso di ristrutturare la formazione di ingegneri e tecnici per il 2023. Come preannunciato da ‘Autosport’, l’ex pilota tedesco Klaus Nohles, che ha lavorato per il test team Honda MotoGP negli ultimi tre anni, assumerà il ruolo di capotecnico di Nakagami. La sua presenza non è passata inosservata già nel test di Valencia dello scorso 8 novembre, dove è stato avvistato nel box LCR di Lucio Cecchinello. L’esperto tecnico spagnolo Ramon Aurin, che in passato ha lavorato con Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo e infine con Pol Espargarò, sarà il responsabile del test team e collaborerà con Stefan Bradl.

I vertici del progetto Honda MotoGP

Nessun cambiamento in vista per gli altri ingegneri. Inamovibile il fidato Santi Hernandez nei panni di capotecnico di Marc Marquez. Mentre il nuovo arrivato Alex Rins sarà affiancato da Christophe Bourguignon, che è stato il capotecnico di Alex Marquez negli ultimi due anni. Per quanto riguarda la leadership tecnica di HRC, Shinichi Kokubu, dopo alcuni anni di assenza dalla MotoGP, tornerà a guidare il progetto RCV. Tetsuhiro Kuwata rimarrà come direttore generale di HRC e Shinya Wakabayashi come presidente di HRC. Il project leader Takeo Yokoyama assumerà un nuovo ruolo presso la sede Honda di Tokyo e non sarà sui circuiti durante la stagione MotoGP 2023. La sua “bocciatura” era stata preannunciata da tempo.

