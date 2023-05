Nel 2020 a Le Mans aveva vinto, ma oggi Danilo Petrucci non è andato oltre la sedicesima posizione nella sprint race in Francia. Non era facile per lui conquistare un buon risultato, dato che non correva in MotoGP dal 2021 e che nel frattempo ha guidato moto molto diverse. Ha cercato di fare del suo meglio, evitando di forzare e di prendere rischi inutili.

MotoGP Francia, Petrucci contento della sua performance

Intervenuto a Sky Sport MotoGP, il pilota umbro è apparso sorridente e nel complesso abbastanza soddisfatto: “Quasi tutti i piloti sono sulla stessa moto da due anni, io da due giorni. Sono comunque contento. Stamattina ero a poco più di un secondo dalla pole position. Oggi ho fatto il giro veloce all’ultimo giro. Mi sto riabituando. Da fuori da sembra, ma la Superbike è molto diversa. Aggiustando qualcosa forse domani qualche punto posso prenderlo, questo è l’obiettivo“.

Petrucci ha spiegato che la sua velocità è costantemente migliorata nel corso delle varie sessioni e che ha visto una Ducati Desmosedici GP progredita rispetto a quella che guidò per l’ultima volta tre anni fa: “Avevo lasciato questa moto nel 2020 e la ritrovo adesso molto migliorata. Pensare che la prossima gara è al Mugello… Con tre giorni in più di esperienza sarebbe stata un’altra cosa. Giro dopo giro miglioro, non pensavo di andare così veloce. Stamattina ho fatto un po’ dei bei giri, è positivo essere a poco più di un secondo dalla pole. Chiaramente l’ultimo secondo è come un chilometro. Guidare queste moto dà un gusto incredibile, il limite è sempre più avanti. La Ducati l’ho trovata molto migliorata, soprattutto nell’erogazione“.

Anche Danilo “critica” il FIM Stewards Panel

A Petrux è stato anche domandato delle polemiche che riguardano le penalità a volte inflitte e altre no da parte degli steward: “Forse è un po’ troppo, come se i commissari volessero essere parte del gioco. Comunque la MotoGP è bella da guardare, da quando ho smesso di correre nel campionato la guardo più di quando ero in griglia. Dovrebbero anche lasciare un po’ andare, come qualche anno fa“.

Danilo è più in linea con Marc Marquez, che vorrebbe un FIM Stewards Panel più permissivo. Anche lui pensa che in certe situazioni non bisognerebbe intervenire con delle sanzioni.

Foto: Valter Magatti