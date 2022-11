MotoGP, Pedrosa analizza Quartararo: cosa è successo in Yamaha?

Dani Pedrosa non sarà a Valencia per l’ultima gara del campionato MotoGP. Ha rifiutato di fare la wild card con KTM, ma a novembre e dicembre girerà sulla RC16 2023 a Jerez de la Frontera. Nel weekend sarà impegnato in una gara automobilistica del Lamborghini Super Trofeo e non assisterà alla probabile coronazione di Pecco Bagnaia a campione del mondo. Martedì 8 novembre volerà a Cheste da osservatore speciale nel test Irta, per dare consigli utili sull’evoluzione del prototipo austriaco. Nel 2023 la Casa di Mattighofen ha orizzonti ambiziosi e vuole compiere un decisivo step per portarsi al vertice.

Pecco e Ducati verso il trionfo in MotoGP

Sarà difficile colmare il gap dalla Ducati GP22 in breve tempo, ma KTM ha ben pensato di fare “acquisti” da Borgo Panigale, con gli arrivi di Francesco Guidotti, Fabiano Sterlacchini, Alberto Giribuola, Jack Miller fra i tanti. Dani Pedrosa non si dice stupito dall’exploit di Pecco Bagnaia nel Mondiale MotoGP, d’altronde alla fine del 2021 era stato indicato come il grande favorito per la stagione successiva. E alla fine ha rispettato i pronostici nonostante un avvio non entusiasmante e costellato di errori e cadute. Fino a colmare il divario in classifica di 91 punti (ora +23), con una marcia trionfale intrapresa ad Assen prima della pausa estiva e divenuta irreversibile dopo la ripresa a Silverstone, con quattro vittorie consecutive che avevano già il profumo di record.

Pedrosa sulla debacle di Quartararo

Fabio Quartararo ci ha messo del suo per perdere questo titolo MotoGP… “Non so cosa sia successo in Yamaha, se Quartararo ha avuto o meno supporto“, ha spiegato Dani Pedrosa a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Ma da fuori ho visto una Ducati che ha spinto tantissimo, lavorato bene anche come squadra, e lo vedi dai risultati di tutti i suoi piloti. Fabio, invece, è stato il solo capace di fare risultato con la M1… Poi, quando un pilota inizia a guadagnare tanti punti come Bagnaia, questa cosa ti fa effetto psicologicamente“. Nel GP di Valencia non basterà vincere al campione francese, dovrà sperare che Pecco Bagnaia arrivi 15° o fuori dalla zona punti. “In Malesia non mi è sembrato forte di testa come a inizio stagione… Poi deve comunque succedere un miracolo, sarebbe molto strano non vedere Pecco andare a punti“.