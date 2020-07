MotoGP, pazza idea Ducati: Cal Crutchlow può ritornare

Cal Crutchlow confessa di dialogare con Ducati per la prossima stagione MotoGP. Se salta la trattativa con Andrea Dovizioso possibile il clamoroso ritorno.

Le sorprese del mercato piloti MotoGP non sono affatto finite. Resta da piazzare Cal Crutchlow, con tutto l’appoggio del boss Dorna Carmelo Ezpeleta, che non vuole perdere l’unico alfiere britannico. Per il pilota LCR, che deve lasciare il posto ad Alex Marquez nella stagione 2021, la prima ipotesi si chiama Aprilia. Anche se tutto dipenderà dalla sentenza del Tas sul caso doping di Andrea Iannone. Se venisse confermata la squalifica di 18 mesi, Noale virerebbe subito sul veterano di Coventry classe 1985.

Crutchlow si è subito dimostrato entusiasta di contribuire al progetto RS-GP, dopo i grandi passi avanti mostrati nei test in Malesia e Qatar. Ma cosa accadrebbe se il Tas riducesse la condanna a Iannone? Bisogna cercare altre strade alternative per la permanenza in MotoGP. Una di queste si chiama Ducati. Per Cal potrebbe esserci un clamoroso ritorno sulla Desmosedici GP. I dialoghi sembrano avviati da tempo. Il divorzio avvenne dopo una sola stagione insieme, ma fu un addio che “la gente interpretò male”… Avevano firmato Iannone per la squadra ufficiale e mi fu presentata un’opzione triennale per andare alla Honda – spiega a Motorsport.com -. Il mio rapporto con la Ducati è stato fantastico, probabilmente uno dei migliori che abbia mai avuto con qualsiasi squadra“.

I rapporti con Davide Tardozzi e Paolo Ciabatti sono serrati, ma non solo per motivi di interesse professionale. “Parlo con loro ogni settimana“, ammette Cal Crutchlow. Di recente ha anche parlato con il direttore generale Gigi Dall’Igna. “Gli ho parlato qualche tempo fa. Ha capito la situazione e la situazione potrebbe essere cambiata un po’ da quando gli ho parlato. Ma alla fine conosco il suo piano, che non è altro che aspettare“. Resta da capire se Andrea Dovizioso accetterà la proposta Ducati o lascerà definitivamente il tavolo delle trattative. “Se l’opzione Aprilia è disponibile, mi entusiasma. Se l’opzione Ducati è disponibile, mi eccita anche molto. Quindi non ho intenzione di negare che ho parlato con loro“.