Valentino Rossi: “La VR46 Academy è come una squadra di calcio”

Valentino Rossi apre le porte del Ranch di Tavullia ai suoi fan, rivelando i luoghi meno conosciuti della celebre strttura sove si allena la VR46 Academy.

Valentino Rossi questa volta ci porta dietro le quinte del suo Motor Ranch a Tavullia. Dopo i video nel fondo del suo bunker dove raccoglie l’abbigliamento da corsa dagli esordi ad oggi, il Dottore ci porta dove si allena con i ragazzi della VR46 Academy. “Questo è un posto speciale per noi, perché siamo organizzati come un team di calcio“, spiega il nove volte iridato. C’è lo spogliatoio, dove si preparano per scendere in pista e dove si intrattengono dopo le sessioni di test.

C’è la cucina che funge anche da bar, dove sono soliti preparasi il caffè con le cialde. Poi c’è anche qualche letto per riposare. “Ecco un altro posto molto importante del Ranch, la nostra cucina che è anche il nostro bar, con il frigo, le bevande e tutte queste cose. In particolare abbiamo una macchina per caffè espresso perché come sai questo è molto importante nella cultura italiana: questo è il famoso espresso del Ranch… Abbiamo anche il ranch per accogliere gli amici. A volte proviamo a dormire qui perché è una bella sensazione quando ti svegli la mattina e devi solo indossare la tuta per andare in pista“.

Il Ranch di Valentino Rossi è un crocevia di campioni. Qui sono transitati, fra i tanti, Colin Edwards, Nicky Hayden, Guy Martin, Marco Simoncelli, Danilo Petrucci, Marc Marquez (non viene citato). “Durante tutti questi anni, abbiamo avuto molti piloti importanti che sono venuti da noi e possiamo anche vederci quando eravamo giovani. Abbiamo tutti ragazzi della Riders Academy, mio ​​fratello, un giovanissimo Franco Morbidelli. Ecco una delle prime foto dell’Academy. Penso che sia stato nel 2013 con Migno, Antonelli, Sanchio, Pasini, Bulega, Albi, Fuligni e mio fratello. È fantastico perché questo posto ha già una lunga storia. Qui ci sono anche Jack Miller e Petrucci, quando sono venuti“.

Video: Instagram Monster Energy

Il video integrale su YouTube