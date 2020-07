MotoGP, Andrea Dovizioso: “Rinnovo con Ducati? Pensiamo ai risultati”

Andrea Dovizioso concentrato solo sulla prima gara MotoGP a Jerez, non vuole parlare di rinnovo contratto: "Bisogna essere professionali".

Andrea Dovizioso, reduce da un infortunio durante una gara di motocross, sarà regolarmente in pista domani per il test MotoGP. La spalla non dovrebbe dare problemi, ma bisogna fare i conti con le condizioni estreme che offre Jerez a metà luglio. “Sto preparando la posizione in moto, la spalla sta molto bene – racconta a Sky Sport -. Ci sono vari dettagli da provare, oggi abbiamo il tempo di fare tutti questi lavori, prepariamo al meglio il test“.

Le temperature bollenti di Jerez

Atmosfera surreale nel paddock MotoGP: norme severe, mascherine, poche persone in giro tra i motorhome, spalti chiusi. “Strano, pochissima gente nel paddock, un test prima della gara è strano, quattro mesi a casa è strano, stare a Jerez a 40° gradi è strano. Sarà tutta una questione di adattamento, chi ci riuscirà vincerà qui a Jerez“. Il vero problema sarà il comportamento delle gomme con il gran caldo. Non si prevede pioggia almeno fino alla seconda gara del 26 luglio. “Sarà difficile per tutti, a 45-48° di asfalto cambia tanto, i tempi si alzano – aggiunge Andrea Dovizioso -. A 58° come oggi le gomme faranno davvero fatica. Di suo la pista è abbastanza complicata perché è molto piccola, stretta, devi fare 25 giri ad alto livello… Sarà tosta. Il test di domani sarà utile per ritrovare gli automatismi e studiare in ottica gara“.

Calendario e rinnovo

Andrea Dovizioso dovrà dimostrare di essere il perno centrale del box per poter tirare sulla trattativa con Ducati. Il vicecampione di MotoGP non vuole e non può parlarne liberamente, la faccenda è molto delicata. Il forlivese rischia un anno sabbatico se salta il tavolo delle conversazioni con Borgo Panigale. A sua volta il team di Borgo Panigale resterebbe senza il suo vero pilota di punta. Nessuno meglio di lui conosce pregi e difetti della Desmosedici GP. “Tutto può succedere, sulla carta non si possono fare pronostici, bisogna essere i più pronti possibile“, afferma in merito al calendario. Silenzio, invece, sul rinnovo: “Da pilota bisogna essere più professionali e lavorare per i risultati. Lavoriamo a casa, spingiamo forte e rischiamo per questo. Siamo in un week-end di gara e pensiamo a questo”.