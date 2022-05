MotoGP, nuovo record di velocità: Jorge Martin è un razzo da 363,6 km/h

Il GP del Mugello 2022 sarà ricordato anche per il nuovo record velocità massima raggiunta da una MotoGP. Ancora una volta è la Ducati Desmosedici GP a toccare il livello massimo di top speed, nonostante Gigi Dall’Igna abbia avanzato delle riserve sullo sviluppo dell’ultima specifica di motore progettata nella pausa invernale. Ovviamente sono vari i fattori che concorrono alla velocità, compresa l’aerodinamica, che soprattutto sul rettilineo riveste un ruolo non secondario.

MotoGP da record

La costante crescita tecnologica spinge sempre più in alto l’asticella della potenza. Fino a ieri era Johann Zarco a detenere il primato assoluto di velocità dopo aver raggiunto i 362,4 km/h sul tracciato di Losail nella stagione MotoGP 2021. Il rettilineo principale del Qatar vanta una lunghezza di 1.068 metri dove diventa più facile sbizzarrire i cavalli del motore V4 fabbricato a Borgo Panigale. Ma il rettilineo del Mugello arriva fino a 1.141 metri e Jorge Martin ha raggiunto in gara la velocità massima di 363,3 km/h. Il pilota madrileno del team Pramac ha raggiunto questo record in sella alla DucatiGP22, anche se in gara si è dovuto accontentare del 13° posto con un distacco di 17″ dal vincitore Pecco Bagnaia. A dimostrazione che la top speed non è essenziale per la vittoria in MotoGP.

All’inizio del week-end toscano Jorge Martin si era lamentato proprio di una perdita di velocità in rettilineo. “Con la carena che abbiamo adesso perdiamo velocità sul rettilineo . Devo trovare un setting che mi permetta di fermarmi e girare meglio la moto, visto che in questo momento non riesco ad essere più veloce degli altri“. Il team Ducati si è messo subito al lavoro per rimediare al problema…

Foto di Marco Lanfranchi