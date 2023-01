MotoGP, nuovi contratti da capogiro: i piloti cambiano fornitori

Con l’inizio del nuovo anno è tempo di annunciare i nuovi contratti, anche per i piloti della classe MotoGP. Jack Miller nel 2023 sarà in sella alla KTM RC16 dopo cinque anni in Ducati, ma indosserà nuovi capi di abbigliamento sportivo in seguito alla firma con Alpinestars. Sin dal suo debutto in classe regina nella stagione 2015 ha indossato la tuta Dainese e un casco AGV. Nel 2023 il 27enne australiano farà i conti con diverse novità: Alpinestars va ad aggiungersi ai suoi sponsor personali CAT e Pramac. Probabilmente il neo pilota KTM indosserà il nuovo casco Alpinestars Supertech R10, testato da Andrea Dovizioso nel test di Misano, la sua ultima uscita prima dell’addio definitivo.

Nuovo casco per Quartararo

Jack Miller non è l’unico pilota ad aver firmato nuovi contratti con sponsor e fornitori. Il campione della Yamaha Fabio Quartararo ha firmato un lucroso contratto con HJC per il casco, ma proseguirà la partnership con Alpinestars per quanto riguarda la parte restante dell’abbigliamento racing. ‘El Diablo’ indosserà un modello RPHA 1 di HJC nel 2023 e negli anni a venire, dopo una collaborazione di lunga data con Scorpion, che aveva sempre protetto la testa dell’undici volte vincitore della MotoGP. “Conosco il casco da corsa RPHA 1 perché sono un buon amico del collaudatore Yamaha Cal Crutchlow che indossa HJC da molti anni. Il casco da corsa ha un aspetto estremamente aerodinamico e ha molte caratteristiche di sicurezza importanti per i piloti professionisti – ha spiegato Quartararo -. Non vedo l’ora di provarlo nelle prossime gare della MotoGP con l’obiettivo di portarlo sul gradino più alto del podio“. Durante i test in Malesia e Portogallo applicherà una grafica “invernale”, per vedere quella definitiva dovremo attedere il primo GP di Portimao (24-26 marzo).

Novità per i fratelli Espargarò e Rins

Nei giorni scorsi anche il pilota di punta Aprilia, Aleix Espargaró, ha salutato il suo storico brand di caschi KYT per promuovere il marchio giapponese Kabuto. “Sono molto felice di correre con i caschi Kabuto per le prossime tre stagioni. È un onore essere il top rider di un marchio giapponese storico. Facciamo la storia insieme!“, ha dichiarato il pilota di Granollers. Il nuovo arrivato in LCR Honda Alex Rins ha invece abbracciato la causa Scorpion e il pilota del team GASGAS Tech3 Pol Espargaró è tornato in AGV. Il manager ligure Carlo Pernat, a proposito dei contratti con i marchi di caschi, ha svelato che si tratta di cifre da capogiro. “Non vorrei dirlo… Ma arrivi a prendere più di 500mila euro. Capisco la scelta di Espargarò, ha 33 anni e deve fare cassa, ma non hai il prodotto. Non capisco Quartararo… Io da manager dico al pilota di scegliere il prodotto. Anche se c’è una differenza di 100mila euro non mi interessa, ma l’ultima parola è sempre del pilota“.

Foto: Instagram @aleixespargaro