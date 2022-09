MotoGP, Morbidelli studia Quartararo: Yamaha crede nella svolta

La stagione MotoGP 2022 di Franco Morbidelli stenta a decollare. Nonostante il pilota si dica fiducioso di riuscire ad arrivare a una svolta, continua a faticare tanto in sella alla Yamaha M1.

Da qualche gran premio lo si vede un po’ più protagonista nelle prove libere, dove talvolta riesce a stare nella top 10, però non ha mai avuto un exploit in gara. L’unica volta in cui è riuscito a chiudere tra i primi dieci al traguardo è stato in occasione del Gran Premio d’Indonesia, quando si gareggiò sul bagnato e arrivò settimo. Il pilota romano sta vivendo un campionato da incubo, però è determinato a uscire dal tunnel delle difficoltà che sta attraversando.

Yamaha, Meregalli vede segnali di ripresa da Morbidelli

Il team Yamaha continua a credere in Morbidelli, che ha un contratto anche per il 2023 e che conta tanto sulla nuova M1 per dimostrare il suo vero valore. Come Fabio Quartararo è rimasto positivamente impressionato dal prototipo provato nel test di Misano Adriatico e ha fiducia per il futuro.

Intanto Massimo Meregalli vede qualche progresso da parte del campione del mondo Moto2 del 2017: “In Austria è lentamente migliorato – ha detto a The-Race.com – riuscendo a stare tra i primi dieci-dodici. A Misano è stato costantemente in top 10 e penso che poi si aspettasse di più ad Aragon, ma non siamo riusciti a fornirgli quello che cercava. A Motegi è partito molto veloce e costante, il ritmo era molto buono“.

Dei segnali di ripresa si intravedono, ma il team manager Yamaha ammette che manca ancora qualcosa per chiudere una gara in buona posizione. Anche in Giappone una chance sfumata: “Sono deluso per lui – spiega – perché meritava di fare uno step ed essere dove poteva essere, dove può essere. Sicuramente c’è stato un segnale, per noi molto importante e anche per lui. Se ottieni fiducia, poi le cose arrivano“.

Morbidelli guarda Quartararo per adattarsi alla M1

Meregalli ha anche spiegato cosa vede di diverso nell’approccio di Morbidelli alla M1: “Ha passato la maggior parte della stagione a cercare di adattare la moto al suo stile di guida, poi a un certo punto ha provato lui ad adattarsi. Sta studiando molto cosa sta facendo Fabio, perché quello è il modo per guidare la Yamaha“.

Quartararo è l’unico pilota che sta facendo risultati degni di nota con la moto di Iwata, è normale che Frankie debba guardare come riesce ad essere così efficace alla guida. Ha tentato di trovare una sua strada per buona parte del campionato, però non ce l’ha fatta e deve adattarsi alle caratteristiche della M1, cambiando il proprio modo di guidare. Imitare Fabio l’unica via per essere veloci con questa Yamaha.

Indipendentemente da come finirà il 2022, la prossima sarà probabilmente una stagione molto importante (se non decisiva) per la carriera del pilota italiano. Deve tornare ad essere quello ammirato nel 2020, quando si è laureato vice-campione del mondo MotoGP.

Foto: Yamaha Racing