MotoGP, Morbidelli out a Termas: “Abbiamo bucato, non sappiamo perché”

Il GP di Argentina si rivela deludente per Franco Morbidelli che dopo le prime tre gare del campionato MotoGP resta a 14 punti in classifica. Dopo sette giri il pilota italo-brasiliano della Yamaha deve rientrare ai box e mettere fine alla sua gara per una bucatura alla gomma. Un evento inspiegabile e sfortunato che costringe l’ex campione Moto2 a guardare alla prossima gara ad Austin in programma fra pochi per cercare un riscatto.

Week-end MotoGP difficile per le Yamaha

Week-end sfortunato anche per il connazionale della Yamaha Andrea Dovizioso, che nel sabato di prove libere e qualifiche non ha mai trovato feeling con la sua YZR-M1 e in gara è rientrato ai box per un problema all’abbassatore anteriore. Per il forlivese è il secondo Gran Premio consecutivo in cui registra un problema tecnico e la strada verso il futuro si fa in salita. Intanto nel box Yamaha ufficiale si prova a capire il motivo della foratura che ha interessato Franco Morbidelli. “Non abbiamo capito cosa ha causato la foratura, bella sfortuna. Avevamo fatto un bel miglioramento stamattina nel secondo run del warm-up, avevamo un buon passo – racconta Franky -. Poi in gara dopo la solita perdita di terreno iniziale che abbiamo stavo venendo su, ma abbiamo bucato“.

Le Yamaha M1 devono fare i conti con un handicap ad inizio gara che interessa anche il campione MotoGP Fabio Quartararo. “Ho visto che era poco più avanti di me. Gli altri a inizio gara hanno gomme nuove, una grande potenza e riescono a mettere tutto in crisi, a spremere tutto. E quando spremono – aggiunge Franco Morbidelli -, tutti ci passano anche se magari non hanno un passo superiore al nostro, però a inizio gara ci passano. Poi bisogna piano piano recuperare posizioni, ma riparti da molto indietro e non è ideale“.