Monster Energy Yamaha MotoGP si presenta per la stagione 2021. Livrea immutata, così come le ambizioni mondiali con Viñales e Quartararo.

Intenzione più che dichiarata di vivere un Mondiale MotoGP 2021 da grandi protagonisti. Il team Monster Energy Yamaha si presenta con un squadra rinnovata a metà: promosso Fabio Quartararo accanto a Maverick Viñales. Un duo giovane, un “cambio generazionale”, come l’ha definito Lin Jarvis, per puntare nientemeno che al titolo.

Serve soprattutto maggiore costanza, ma c’è grande fiducia in entrambi i piloti. “Forse ne ho più io in Maverick che lui in se stesso” ha scherzato Massimo Meregalli, sicuro del potenziale di Viñales. Entrambi ribadiscono anche il supporto a Quartararo. “L’anno scorso ha sentito molto la pressione” ha ammesso Jarvis. “Deve imparare a gestirla, ma ha già fatto vedere belle cose.”

Non manca la determinazione del rinnovato duo Monster Yamaha. Sia Viñales che Quartararo guardano con fiducia alla nuova stagione, determinati a lasciarsi alle spalle gli errori del 2020. La sfida per il Mondiale MotoGP di quest’anno è lanciata e vogliono esserci anche loro.