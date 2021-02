Il ritorno di Vincent Philippe: al via della 24h di Barcellona

Il 10 volte Campione del Mondo Endurance Vincent Philippe torna occasionalmente a correre: con una Yamaha disputerà la 24 ore di Barcellona.

Vincent Philippe torna a correre. Seppur occasionalmente, in una delle gare “spot” alle quali ha sempre voluto partecipare. Il 10 volte Campione del Mondo Endurance sarà infatti al via della 24 ore di Barcellona del prossimo mese di luglio, per l’occasione in sella ad una Yamaha R1.

ADDIO ALLA SERT

Philippe si era congedato dal FIM EWC e dalla Suzuki S.E.R.T. in occasione della 8 ore di Sepang 2019. Una decisione presa dallo stesso motard francese, il quale ha saputo individuare il momento più opportuno per congedarsi dalla squadra che lo ha accolto nelle corse di durata addirittura nel 2003. Artefice di 10 (in parte 11…) dei 16 titoli mondiali vinti dalla SERT, Philippe ha lasciato un’eredità ingombrante, ma anche un palmares senza eguali. Non solo mondiali conquistati, ma anche 9 affermazioni (record) al Bol d’Or, 3 alla 24 ore di Le Mans, eccetera eccetera. Bastano due parole: palmares impareggiabile.

NUOVA VITA

Vincent Philippe avrebbe voluto salutare la SERT alla 8 ore di Sepang in altro modo. Un commiato rivelatosi amaro e, soprattutto, difficile per ragioni prettamente personali. Alla vigilia della corsa, la sua compagna Clemence si è fratturata tibia e perone in Thailandia accompagnandolo in un giro turistico in moto. Nonostante la criticità della situazione, da gran professionista ha onorato l’impegno presentandosi nei giorni successivi a Sepang per disputare la sua ultima gara con la SERT. Doveva essere una passerella, possibilmente trionfale come al Bol d’Or, ma in realtà alla corsa non ha effettivamente preso parte. “Panchinato” in gara, in pista soltanto l’indomani per un giro dimostrativo tra una manche e l’altra del FIA WTCR. Di fatto (e forse è giusto così…), in gara l’ultima tornata compiuta in sella alla Gixxer #2 è stata quella del Bol d’Or del settembre 2019. Da leader, da vincente, transitando lui stesso sul traguardo riportando la SERT ad una vittoria che mancava da 14 round.

IL RITORNO

Dedicatosi ad altre attività da testimonial del brand Champion, telecronista per Eurosport France e titolare della concessionaria Dafy Moto in quel di Besancon, Vincent Philippe non ha mai nascosto l’idea di correre ancora qualche gara al di fuori del FIM EWC. La Dakar resta un progetto per il futuro, la 24 ore di Barcellona la gara del ritorno. Philippe sarà infatti al via dell’edizione 2021 di scena il 3 luglio prossimo con una Yamaha R1 del Team BMD Performance in equipaggio con Camille Hedelin, Alex Plancassagne e Franck Delcour. L’obiettivo, scontato dirlo, la vittoria…