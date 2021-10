MotoGP Misano-2: Gli orari TV del 23/10 su Sky Sport, DAZN e TV8

Sabato di qualifiche a Misano, chi saranno i poleman in MotoGP, Moto2 e Moto3? Tutti gli orari TV: diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8.

Completate le prime due sessioni di libere e su pista bagnata, ora si entra nel sabato di qualifiche. Ripartendo da Jack Miller in vetta in MotoGP, Augusto Fernández al comando in Moto2 ed Andrea Migno top in Moto3. Ma si confermeranno o avremo altre sorprese? Altra giornata da non perdere al Misano World Circuit. La diretta del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà garantita da Sky Sport MotoGP (canale 208) e da DAZN. Su TV8 invece saranno visibili solo in differita le qualifiche e le gare delle tre categorie del Campionato del Mondo. A seguire tutti gli orari TV.

Le immagini del GP su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà, come di consueto, le immagini di tutte le sessioni di prova, di tutte le categorie, e le highlights di tutte le gare, poco dopo la conclusione. Corsedimoto proporrà, sempre gratuitamente, video approfondimenti tecnici e interviste direttamente dal tracciato tricolore.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri

La programmazione Sky Sport e DAZN

Sabato 23 ottobre

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.10-15.50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17.00 Conferenza stampa qualifiche

Domenica 24 ottobre

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 23 ottobre

15.35-13.15 Sintesi Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2

Domenica 24 ottobre

14:05 Differita Moto3 Gara

15:25 Differita Moto2

17:05 Differita MotoGP Gara

Foto: motogp.com