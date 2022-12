MotoGP, Miller-Binder: grande sfida tra amici e vicini di casa

Brad Binder ha concluso la sua terza stagione in MotoGP. Una vittoria nell’anno di esordio, un’altra nel 2021, tre podi nel campionato appena concluso. Il 27enne pilota della KTM non ha centrato il gradino più alto del podio nel 2022, ma ha dimostrato una costanza di prestazioni (6° posto finale) che lascia ben sperare per il prossimo Mondiale, quando affiancherà il neo arrivato Jack Miller.

KTM in scalata di classifica MotoGP

Miguel Oliveira ha vinto due volte, entrambe in condizioni di bagnato, chiudendo soltanto 10° in classifica. Invece Brad Binder è salito sul podio sempre in condizioni di asciutto: in Qatar, Giappone e Valencia. Il punto debole della RC16 e del sudafricano sono state le qualifiche, costringendolo ad un totale di 96 sorpassi in 20 gare. Numeri da capogiro che attestano un potenziale in attesa di esplodere. Molto è nelle mani della Casa di Mattighofen che sta installando ogni tassello del puzzle ingegneristico al posto giusto. L’arrivo di Alberto Giribuola che apporterà un notevole contributo dopo la sua pregressa esperienza in Ducati. “Mi piace pensare che sia solo una questione di tempo“, ha detto Binder ad ‘Autosport’. “KTM ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare per la prossima stagione“.

Brad Binder ha voglia di vertice

La stagione MotoGP 2022 è servita soprattutto per indicare la direzione da prendere in questa pausa invernale. Non si lavorerà più in linee generali su ogni area della RC16. “Tutto ciò che proviamo è molto più mirato a risolvere un problema, vediamo se funziona o meno“. L’obiettivo primario è migliorare nelle qualifiche per partire davanti ed avvicinarsi alla zona podio. KTM è alla ricerca dello step finale per provare ad alzare l’asticella. “Il sesto posto non è male, ma non è dove vogliamo essere. Credo che possiamo fare meglio“. Nell’ultima uscita a Valencia Binder ha chiuso con un ottimo secondo posto, dopo una sfida ravvicinata con Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo. “Ho avuto problemi con la frenata e non avevo un buon feeling in curva. Per sorpassare ho dovuto frenare un po’ più tardi, ma non volevo perdere né Fabio né Pecco. Anche se li ho superati entrambi, ho perso molto tempo“.

Il neo arrivato Jack Miller

Nel Mondiale MotoGP 2023 Brad Binder condividerà il box con Jack Miller. “Il suo carattere e il suo umorismo sono simili ai miei, e la cultura è molto simile a quella australiana“, ha detto l’ex pilota Ducati a Speedweek.com. “In apparenza Brad è il mio opposto, ma se lo conosci meglio è più simile a me di quanto pensi. Penso che avremo un buon rapporto“. Tra i due si profila una bella battaglia interna alla KTM per chi si attesterà come pilota di punta del marchio. All’orizzonte non ci sono nuvole grigie. “Passiamo molto tempo insieme ad Andorra perché Brad vive a soli 600 metri da me – ha aggiunto Miller -. Ci incontriamo regolarmente per qualche birra e parliamo di un sacco di stronzate insieme. È un mio caro amico. Avere questo rapporto di lavoro con lui sarà un bene per il futuro“.

Foto: MotoGP.com