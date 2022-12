MotoGP, Jack Miller saluta Ducati: “Decisione solo mia”

Dopo cinque stagioni in MotoGP con la Ducati, due nel team factory, Jack Miller si è visto costretto a lasciare il marchio di Borgo Panigale. Già nel finale di stagione 2021 aveva intuito che il rinnovo di contratto non gli sarebbe stato rinnovato per dare spazio a Jorge Martin. Poi le vittorie ravvicinate di Enea Bastianini nella prima parte del Mondiale 2022 hanno fatto rivedere i piani del marchio italiano, con una coppia tutta italiana che fa sicuramente gola anche alle strategie di marketing. Anche se il ‘Bestia’ si è meritatamente conquistato quella sella a suon di risultati: 4 trionfi, 2 podi, 3° posto in classifica finale.

Cinque stagioni MotoGP con Ducati

Il matrimonio tra Ducati e Jack Miller è finito nell’ultimo weekend a Valencia, tra sorrisi e canti per la vittoria iridata di Pecco Bagnaia. Dopo qualche piccola tensione nel periodo di mercato piloti, che l’hanno portato a firmare con il team KTM diretto da Francesco Guidotti, l’australiano riserba un dolcissimo ricordo con la livrea rossa. Il periodo in Ducati è stato un “punto di svolta” per la sua carriera in MotoGP, collezionando 18 podi e 3 vittorie con la Desmosedici GP. Dal 2023 salirà sulla RC16 e farà coppia con Brad Binder, formeranno una delle coppie più interessanti in griglia. Anche se il prototipo austriaco necessita ancora di miglioramenti prima di poter puntare costantemente alle posizioni di vertice.

Jack Miller ci riprova con KTM

In quinquennio con Ducati “è stato qualcosa che ha cambiato le regole del gioco per me e la mia carriera“, ha raccontato Jack Miller al termine dell’ultima stagione MotoGP. “Prima di arrivare in Ducati, ho ottenuto una vittoria sul bagnato (Assen 2016, ndr), ora abbiamo ottenuto qualcosa come 20 podi“, riporta Crash.net. “È stato un viaggio fantastico, ho imparato molto, ho provato così tante diverse configurazioni della moto che mi sento ancora legato… La decisione di passare in KTM alla fine è stata mia e solo mia“. Nel test Irta di Valencia ha fatto il suo debutto sulla moto di Mattighofen completando 70 giri e chiudendo con il 17° crono. Ducati “è stata la mia Casa negli ultimi cinque anni ed è triste finire, ma sono anche molto entusiasta del prossimo capitolo“.

Foto: MotoGP.com