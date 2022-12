Mercato WSS: Manzi con Ten Kate, ma chi paga? Mantovani-Evan Bros

Stefano Manzi ed Andrea Mantovani si sono aggiudicati le due selle più ambite del Mondiale Supersport. Il pilota riminese gareggerà con il team olandese da due anni mondiale in carica. C’è la firma, però si cerca ancora uno sponsor in grado di garantire la copertura economica completa. Yamaha ci teneva tanto ad aggiudicarsi uno tra i migliori talenti della categoria, il plenipotenziario delle corse Andrea Dosoli ha già tracciato il cammino che potrebbe portare il romagnolo in Superbike. Manzi con Triumph, ha dimostrato di essere un pilota vincente, in grado di poter ambire al titolo Mondiale. Al suo fianco Jorge Navarro, reduce da circa 150 gran premi del motomondiale tra Moto3 e Moto3 con due vittorie e 19 podi. Ten Kate avrà dunque, potenzialmente, una squadra stellare con due piloti di altissimo livello.

Mantovani con Evan Bros

Andrea Mantovani correrà con Evan Bros: manca ancora la firma ma è praticamente fatta. Il ventottenne emiliano è reduce da una stagione molto positiva nel Campionato Italiano Superbike in cui ha conquistato il quarto posto con quattro secondi posti all’attivo su Ducati del team Vince64. Durante l’anno ha brillato anche in MotoE dimostrando di essere un pilota estremamente ecclettico. Mantovani ha conquistato la stima e la considerazione anche come persona: è un ottimo pilota ma anche un bravo ragazzo con una bella storia alle spalle. Il Team Principal Fabio Evangelista aveva detto da subito che lo considerava un pilota molto interessante a cui avrebbe voluto dare un’opportunità. La squadra ravennate negli ultimi quattro anni ha conquistato due titoli mondiali e due secondi posti. Per Andrea Mantovani è certamente l’occasione della vita.

